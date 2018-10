200 de angajatori din Timisoara si Bucuresti recruteaza intens in aceasta toamna

Cine sunt angajatorii de top din aceasta toamna?

Timisoara este in topul oraselor cu cele mai multe joburi din Romania

Editiile din aceasta toamna vor reuni peste 340 de angajatori in cadrul celor 3 evenimente: Timisoara, Bucuresti si prin editia virtuala care va avea loc la nivel national.* Angajatori de TOP Timisoara: 19-20 octombrie, Centrul Regional de Afaceri Timisoara* Angajatori de TOP Bucuresti: 26-27 octombrie, Sala Palatului* Angajatori de TOP Virtual: 5-25 noiembrie, pe www.hipo.ro Angajatori de TOP este un eveniment de referinta pentru piata de resurse umane din Romania, fiind unul din cele mai eficiente modalitati prin care o companie isi poate expune planurile de recrutare.Din perspectiva candidatilor, interactiunea cu angajatorii, diversitatea pozitiilor deschise, prestigiul companiilor participante, numarul mare de angajatori reuniti in cele doua zile ale evenimentului sunt cateva dintre motivele pentru care participa la Angajatori de TOP.Dimensiunea celor 3 evenimente si diversitatea zonelor de activitate din care provin companiile sunt aspecte care definesc editiile Angajatori de TOP din aceasta toamna.Peste 340 de companii multinationale si locale care activeaza in domenii de activitate precum: Inginerie, FMCG, IT, Telecom, BPO, Audit si Consultanta, Retail, Financiar - Bancar au planuri importante de recrutare.O parte dintre angajatorii care au confirmat deja prezenta sunt: Accenture, Adecco, Adient, Akwel, Allianz Technology, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, AXI FINANCE IFN, B.Braun, Baneasa Shopping City, BCR, BeeSpeed, Berg Software, Bertrandt, Bosch Service Solutions, British American Tobacco, Carrrefour, CGI, Coca-Cola HBC Romania, Competence Call Center, Computer Generated Solutions Romania, Concentrix, Continental, Credit Agricole, DB Global Technology, DB Schenker SSC, Dell, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ROMANIA, DM Drogerie Markt, DXC Technology, Elektrobit, Endava, Ericsson, Exiger, Faulhaber Motors, Federal-Mogul Motorparts, Filtration Group, Flex, G2-Travel, Genpact, GOODYEAR, Grup Renault Romania, Harman, HELLA, Henkel, HP Inc, Huawei, Huf, Interdata ABS, Intralinks, IPSO, Ipsos Interactive Solutions, Kaufland Romania, Kimball Elektronics, L'Oreal Romania, Leroy Merlin, Lidl Romania, London Stock Exchange Group, Mahle, McDonald's in Romania, Medicover, MHP - A Porsche Company, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, Nobel, Nokia, Orange Romania, P&G, PayPoint, Philip Morris International, Plan.net, Playtika, Plexus, PORR Construct, ProCredit Bank, Prysmian, PTC, Raiffeisen Bank, Randstad Romania, RapidSolution Software, Reckitt Benckiser, Research Now SSI, Rewe Penny, Rompetrol KMG, Rossini Sleeve Technologies, SAP, Cegedim Service Center, Schlumberger, Schneider Electric, Societe Generale European Business Services (SG EBS), SNC Lavalin, Stefanini, Sustainalytics, Team Extension, Teleperformance Greece, Teleperformance Romania, TELUS International Europe, Temenos Romania, Toluna, UniCredit Services, Veeam Software, Verint, WALTER GROUP Austria, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD etc.Timisoara este in acest moment unul dintre orasele din Romania cu o piata a fortei de munca extrem de dinamica, accentul fiind atat pe recrutarea de profesionisti, dar si de tineri absolventi si persoane entry-level.Editia din aceasta toamna a targului de cariera Angajatori de TOP Timisoara concentreaza o mare parte dintre aceste oportunitati disponibile in momentul de fata pe piata locala.In cadrul evenimentului, peste 70 de companii isi continua expansiunea in Timisoara si isi propun extinderea echipelor, iar discrepanta dintre numarul oportunitatilor de cariera si somajul care atinge valoarea de un procent, transforma piata locala intr-una dintre cele mai competitive din Romania."Angajatori de TOP este unul dintre primele proiecte Catalyst Solutions, fiind un eveniment cu o traditie de 12 ani pe piata din Romania. Inca de la inceput ne-am propus sa creem contextul potrivit pentru interactiunea dintre angajatori si candidati, sa imbunatatim modul in care se desfasoara evenimentul si sa aducem elemente de noutate si interes pentru cei prezenti.In cadrul editiilor din aceasta toamna ne-am propus sa ii aducem pe cei care sunt in cautarea unui loc de munca mai aproape de jobul ideal. Mesajul cheie al evenimentelor fiind Jobul tau ideal exista! Gaseste-l la Angajatori de TOP.Ne bucuram de increderea acordata de partenerii nostri in eficienta dovedita a targului de cariera si le multumim candidatilor pentru feedback-ul pozitiv pe care ni-l transmit dupa fiecare editie Angajatori de TOP. Speram sa ne mentinem la nivelul asteptarilor si in aceasta toamna", a declarat Dragos Gheban, Managing Partner Catalyst Solutions, companie care organizeaza Angajatori de TOP.Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/ , ulterior pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.