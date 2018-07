800 de joburi pentru Juniori la Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi 2018

De ce sa lucrezi vara aceasta?

Ce tipuri de joburi sunt disponibile pentru tinerii cu experienta?

Ce companii cauta candidati ca tine?

800 de joburi in orase ca Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov sau chiar in strainatate (Austria) te asteapta in cadrul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi in perioada- la un click distanta.40% dintre angajatori isi doresc sa regaseasca in CV-urile candidatilor juniori, programe de internship, stagii de practica sau alte activitati extracurriculare, conform unui studiu realizat de Hipo.Acest fenomen se datoreaza faptului ca astfel de experiente din CV-urile juniorilor demonstreaza nivelul de implicare, dorinta de invatare si asigura companiile de existenta abilitatilor practice.La Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi tinerii pot alege din 70 de programe de internship disponibile care ofera posibilitatea celor aflati la inceput de cariera sa isi imbogateasca CV-ul cu experiente de lucru.Programele de internship sunt in domenii precum Banking, Audit si Finante, Marketing, Inginerie, IT&C, Vanzari, Publicitate si Constructii.Angajatorii implicati in proiect ofera joburi in departamente multiple, garantand o diversitate a oportunitatilor de cariera, in domeniul tehnic, economic, dar si umanist.Cele 800 de joburi disponibile se adreseaza candidatilor din intreaga tara care au intre 0 si 3 ani experienta.Cele mai cautate abilitati "soft-skills" sunt abilitatile de comunicare, flexibilitatea, orientarea catre rezultate, proactivitatea si capacitatea de a lucra bine in echipa, potrivit unui studiu Hipo.Lipsa experientei anterioare in domeniul in care activeaza compania nu mai este un obstacol deoarece majoritatea companiilor ofera si programe de training si dezvoltare profesionala la locul de munca.Anul acesta, 90% dintre angajatori declarand ca bugetele de training vor ramane constante sau vor creste conform unui studiu realizat de Hipo.Targul Virtual Hipo.ro pentru Absolventi aduna la un singur loc cele mai atractive joburi si programe de internship deschise de companii dispuse sa investeasca in tineri cu potential.30 de companii de top cauta juniori cu 0-3 ani experienta, studenti sau proaspat absolventi.Dintre acestea amintim: Bosch Service Solutions, BRD - Groupe Societe Generale, British American Tobacco Trading SRL, British American Tobacco Romania, Kaufland Romania, KPMG Romania, Libra Internet Bank, Mediafax Group, Meli Melo Fashion, Nestle Romania, RCS&RDS, Saint-Gobain Romania, Schneider Electric, Team Extension, Ubisoft Romania, WEBHELP Romania, Bookster, Brainspotting, Catalyst Solutions, DB Schenker Global Services Europe, ExperBuy, Goodyear Dunlop Tires Operations, GroupM, HeidelbergCement Romania, Hilti Romania, KOTON, LOJA FRUCTELOR/SLooP, OTP Advisors, Universum Events, Vodafone Shared Services Romania, WALTER GROUP Austria si Ziarul Bursa.Gaseste-ti jobul potrivit vara aceasta din comfortul propriei locuinte si investeste in cariera ta!Joburile oferite in cadrul proiectului vor fi actualizate constant pana pe 13 august 2018 si sunt accesibile pe site-ul Targului Virtual Hipo.ro pentru Absolventi.