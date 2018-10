Joburile viitorului se cauta la Angajatori de TOP Timisoara

In momentul actual, trei trendinte au potentialul de a schimba semnificativ modul in care va evolua piata fortei de munca: globalizarea, progresul tehnologic si schimbarile demografice - precum si schimbarile de valori si preferinte ale candidatilor.Impreuna, aceste trei tendinte vor afecta cantitatea si calitatea locurilor de munca disponibile, precum si de catre cine si cum vor fi realizate acestea.Din perspectiva companiilor care activeaza pe piata din Romania si care vor fi prezente pe 19-20 octombrie la Angajatori de TOP Timisoara,care vor contribui la modificarea modului in care va arata piata fortei de munca in viitor sunt:* Flexibilitatea joburilor (71%)* Inteligenta artificiala (roboti, aplicatii etc) (62%)* Internet-of-things (smart office, new data, organizare eficienta etc) (44%)* Automizarea in fluxul activitatilor - servicii & productie (40%)* Noi instrumente multimedia (36%)In contextul acestor schimbari, una dintre provocarile cu care se confrunta companiile consta in pregatirea candidatilor.O pregatire care le ofera posibilitatea de a-si dezvolta, imbunatati si reajusta setul de abilitati si competente astfel incat sa fie competitivi pe piata fortei de munca este o preocupare constanta a angajatorilor.Companiile care vor fi prezente la Angajatori de TOP Timisoara considera ca skill-urile de care vor avea nevoie candidatii pentru a ramane relevanti pe piata fortei de munca sunt:* Adaptabilitate (89%)* Capacitatea de invatare continua (80%)* Agilitatea in invatare (64%)* Capacitatea de adaptare in medii culturale diverse (60%)* Inteligenta sociala (53%)O parte dintre joburile viitorului, in concordanta cu setul de skill-uri si tendintele care vor impacta piata fortei de munca sunt deja deschise de companii de top in cadrul targului de cariera din 19-20 octombrie de la CRAFT.Cateva dintre acestea sunt: Software Architect for HMI Multimedia, Data Management Analyst, Engineer Radar for Autonomous Driving, Test Automation Specialist, Digital Innovator etc.Parte din pregatirea pentru joburile viitorului sunt si celecare vor avea loc editia aceasta la Angajatori de TOP Timisoara.Vizitatorii evenimentului au ocazia sa participe la sesiuni din domeniul lor de interes.Conferintele si workshop-urile TechTalks sunt adresate tuturor pasionatilor de tehnologie, concentrate pe ultimele tendinte si inovatii si acopera arii precum Java, Security, Automotive & Smart Cities si Digital Transformation.Pentru persoanele interesate de inginerie si productie, Coca-Cola HBC Romania, Decathlon Production si AKWEL, au pregatit subiecte despre dezvoltarea proceselor prin integrarea robotilor industriali, noutati din productie, dar si despre mediul de lucru din fabrici.De asemenea, participantii pot descoperi cum sa isi organizeze mai bine timpul pe care il au la dispozitie, cum isi pot depasi frica de a vorbi in public, pot afla despre cele mai fresh trips&tricks pentru interviurile anului 2019 ce le pot asigura obtinerea jobului visat.Participarea la toate sesiunile este gratuita, iar cei interesati isi pot rezerva un loc AICI Mai multe informatii despre eveniment pot fi accesate pe www.hipo.ro, in sectiunea dedicata evenimentului . Participarea la eveniment este gratuita, in baza CV-ului tip Barcode.Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.In cei 12 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: www.hipo.ro , singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;, cel mai mare targ de cariera din Romania, care are loc de doua ori pe an, in Bucuresti, Timisoara si online, pe www.hipo.ro;, eveniment care reuneste 1.000 de profesionisti IT pasionati de web, online, Cloud computing si Big Data;, program care identifica si premiaza cei mai valorosi 300 de tineri romani;* Studiul, cel mai cuprinzator instrument de pe piata, care masoara gradul de atractivitate al brandurilor de angajatori, precum si asteptarile pe care tinerii le au de la acestia.