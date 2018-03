Peste 200 de companii vin la Angajatori de TOP! 3 noi editii ale celui mai mare targ de joburi

Angajatori de TOP Timisoara: 16-17 martie, Centrul Regional de Afaceri Timisoara

Angajatori de TOP Bucuresti: 23-24 martie, Sala Palatului

Angajatori de TOP Virtual: 2-22 aprilie, pe www.hipo.ro

Primavara aceasta, targul de joburi Angajatori de TOP revine cu trei editii, in Timisoara, Bucuresti si online, la nivel national:

Organizat de 2 ori pe an, primavara si toamna, targul de joburi este un eveniment de referinta pentru piata de resurse umane din Romania.

Editia din aceasta primavara inregistreaza cele mai multe companii participante. Peste 200 de angajatori vor fi prezenti in cadrul celor 3 evenimente, fiind cea mai mare editie din ultimii 11 ani, atat ca numar de angajatori cat si ca numar de joburi.

Pe langa oportunitatile de cariera, in cadrul targurilor de joburi Angajatori de TOP, participantii au posibilitatea sa participe la sesiuni de dezvoltare profesionala si personala, conferinte si workshopuri, sustinute de peste 100 de manageri de top, profesionisti din diverse arii de activitate, specialisti sau directori HR.

Conform studiului Hipo.ro, la nivel national se inregistreaza schimbari in mai multe sectoare ale pietei fortei de munca, iar anul 2018, continua optimismul lui 2017.

In urma studiului a reiesit faptul ca majoritatea companiilor au planuri de extindere a echipelor. Doar 3% dintre angajatorii intervievati estimeaza ca numarul angajatilor din cadrul companiei va scadea in 2018.

In ceea ce priveste departamentele in care companiile estimeaza ca vor avea deschise pozitii, in topul clasamentului se afla:

La capitolul cresteri salariale, in 2018 doar 66% dintre angajatori preconizeaza mariri salariale, comparativ cu 81% in 2017.

Studiul Hipo.ro Piata fortei de munca in 2018 a fost realizat in perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018, pe un esantion de 330 de companii.

La Angajatori de TOP participa companii multinationale si locale, care activeaza in domenii de activitate precum:

Cateva dintre companiile participante sunt: ABS Software Development, Accenture, Adecco, Adient, Allianz Technology, AMAZON, AMOMA.com, Auchan Romania, BCR, BearingPoint Romania, Blue Projects, Bosch Service Solutions, British American Tobacco, Carrefour Romania, Coca-Cola HBC Romania, Computer Generated Solutions Romania, Continental, DB Global Technology, DB Schenker SSC, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ROMANIA, DXC Technology, Ericsson, Federal Mogul, FINASTRA, Flex, Genpact, Grup Renault Romania, Harman, HELLA, HP Inc, IKEA, JTI Romania, Kaufland Romania, Kellogg's, Lidl Romania, McDonald's in Romania, Michelin Romania, Microsoft, Nestle, Nokia, Oracle, PepsiCo, Philip Morris, Photo Hotel, Raiffeisen Bank, Rewe Romania - Penny Market, Societe Generale European Business Services, TBI Bank, TELUS International Europe, Valeo Lighting Injection, Veeam Software, VOXPRO, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD, Yazaki Component Technology.

Companiile care doresc sa participe la Angajatori de TOP se pot inscrie pana pe 5 martie, in limita standurilor disponibile, la adresa de e-mail angajatori@catalyst.ro

Cei care sunt in cautarea unui job se pot inscrie gratuit online, pe www.hipo.ro/locuri-de-munca/angajatoridetop/ , ulterior pot participa la eveniment in baza CV-ului tip Barcode.