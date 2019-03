Record de joburi la Angajatori de TOP Timisoara

Care sunt companiile cu cele mai multe joburi deschise?

Ce se intampla nou la editia Angajatori de TOP Timisoara?

Pestesunt deschise pentru ceicare sunt asteptati la eveniment. Cele mai bine reprezentate domenii sunt:Conceptul acestei editii, "Orasul joburilor", le propune candidatilor o destinatie de "calatorie", un city break care ii aduce mai aproape de a obtine jobul dorit.In weekend-ul 15-16 martie, candidatii pot face o vizita la standurile celor 70 de angajatori pe harta obiectivelor turistice si pot aplica la peste 3000 de joburi, programe de internship sau management trainee.In plus, vizitatorii evenimentului pot participa la, in baza preinscrierii, aici Pasionatii de IT au posibilitatea de a-l intalni pe speakerul international - Dan Benzakein si pot lua parte la o serie de sesiuni tehnice pe subiecte precum: Java & Emerging Tech, Smart Everything si QA/Testing.Participarea este gratuita, insa locurile sunt limitate. Mai multe detalii, aici Angajatori de TOP Timisoara inregistreaza un record al numarului de oportunitati de cariera deschise de companiile participante.Pestein domenii extrem de variate: Inginerie, IT Software, Vanzari, Customer Support - Client service, Contabilitate - Finante, Achizitii - Logistica - Aprovizionare, Productie, Administrativ, IT Hardware, Marketing PR - Comunicare, Controlul calitatii, Resurse umane, Telecomunicatii.In urma raspunsurilor primite din partea angajatorilor,1. Nokia2. Kimball Electronics Romania3. Hornbach4. Huawei Enterprise Romania GSC5. Toluna6. DRAXLMAIER Romania7. ATOSS Software8. MAHLE9. dm drogerie markt10. Adecco Resurse Umane11. Elektrobit Automotive Romania12. BeeSpeed Technical Engineering Center13. Dynata14. HAMILTON CENTRAL EUROPE15. FAULHABER MOTORS ROMANIA16. Leroy Merlin17. AKWEL Timisoara Romania18. IPSO19. Savnet Training Center20. MONDIALTipul jobului, nivelul de experienta, industria in care activeaza angajatorul sunt cateva dintre aspectele care pot influenta nivelul salarial oferit.Pentru programele de internship, majoritatea angajatoriilor ofera salarii cuprinse in intervalul, iar pentru pozitiile entry-level cele mai multe companii ofera salarii in intervalulIn ceea ce priveste joburile care se adreseaza specialistilor cu nivel mediu de experienta, companiile ofera salarii in intervalul, iar pentru pozitiile dedicate candidatilor cu nivel senior, remuneratia atinge intervalulNoutatea consta in posibilitatea candidatilor de a participa la o serie de interviuri - fulger.Conceptul de speed interview (interviuri-fulger) ofera beneficii atat candidatilor care pot avansa mai repede in procesul de selectie, maximizand astfel sansa de a gasi un loc de munca intr-un timp mult mai scurt. Iar pentru companii, le ofera posibilitatea sa cunoasca mai bine candidatii si astfel sa acopere pozitiile disponibile mult mai rapid.Interviurile vor avea loc in cadrul Centrului Regional de Afaceri, intr-un spatiu special amenajat.Cei care vor sa faca o vizita in Orasul Joburilor - Angajatori de TOP Timisoara se pot inscrie la eveniment folosind butonul de inscriere accesibil la sectiunea dedicata evenimentului, pe www.hipo.ro Biletul de intrare in Orasul Joburilor este gratuit, in baza unui CV Barcode pe care il pot accesa din contul lor pe www.hipo.ro.Avantajul oferit de aplicarea cu CV-ul Barcode este ca angajatorii vor avea acces la ultimele variante ale CV-urilor. In plus, daca, dupa discutia purtata la standul companiei un candidat va face modificari in CV, compania va avea acces la varianta actualizata a CV-ului.Mai multe detalii despre targul de joburi Angajatori de TOP Timisoara pot fi accesate pe portalul de cariera www.hipo.ro, la sectiunea dedicata evenimentului