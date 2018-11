Un targ de joburi pe stilul generatiei Z: 160 de companii si peste 9.000 de oportunitati de cariera

www.hipo.ro, singurul portal de cariera dedicat exclusiv candidatilor cu studii superioare;

Dupa primele doua saptamani de eveniment, cele mai vizitate standuri au fost: Bosch Service Solutions, Michelin, UniCredit Bank, Lidl Romania, British American Tobacco, Groupe Renault Romania, Coca-Cola HBC Romania, REWE Romania - Penny Market, Kaufland Romania, Ubisoft, platforma inregistrand pana in acest moment peste 381 739 de vizite.Toamna aceasta au confirmat prezenta pestedin industrii diverse, oferind pesteatat candidatilor cu profil tehnic cat si celor cu profil non-tehnic. Cateva dintre domeniile in care sunt deschise joburi sunt: IT, FMCG, Servicii si BPO, Retail, Inginerie, Servicii Financiare, Telecom, Consultanta, Auto, Turism etc.Principalul avantaj oferit de Angajatori de TOP Virtual este ca evenimentul elimina barierele geografice fiind accesibil tuturor, indiferent de orasul in care acestia locuiesc. In plus, un astfel de eveniment se diferentiaza prin eficienta in procesul de aplicare.Candidatii pot "vizita" rapid un stand sau altul si pot aplica direct cu CV-ul completat pe Hipo.ro. Nu exista costuri de transport si/ sau cazare, iar cei care sunt in cautarea unui job pot accesa evenimentul din fata laptopului, indiferent de ora.Cei care vor accesa evenimentul au acces la joburi si din alte orase decat cel in care locuiesc, ceea ce se inseamna accesibilitate la o plaja mai larga de oportunitati de cariera si sanse mai mari de a obtine un job dorit.Avand in vedere adaptabilitatea digitala nativa a tinerilor din generatia Z, evenimentul Angajatori de TOP Virtual poate fi apreciat ca un eveniment adresat lor.Felul in care tehnologia s-a integrat in viata lor reprezinta un avantaj in modul de accesare si utilizare a platformei dedicate evenimentului.Nativi digital, tinerii care apartin generatiei Z sunt mai deschisi sa participe la astfel de evenimente, iar pentru angajatori, platforma online Angajatori de TOP Virtual scoate in evidenta brandul de companie si ofera posibilitatea companiilor sa isi personalizeze profilul sau sa activeze tehnologia VR de prezentare a sediului. Platforma este mobile friendly, usor de accesat si navigat.Pentru a participa la Angajatori de TOP Virtual, candidatii trebuie sa isi creeze un cont si un CV pe site-ul www.hipo.ro . Dupa logare, vor putea aplica la toate joburile de interes.Participantii au posibilitatea sa faca o selectie precisa a posturilor la care vor sa aplice. Filtrele de cautare afiseaza oportunitatile de cariera in functie de domeniul si / sau orasul de interes.Cateva dintre companiile care participa la Angajatori de TOP Virtual sunt: ABS Software Development, Adecco, Allianz Technology, Auchan, Automatic Data Processing (ADP) Romania, Baneasa Developments, BCR, Bertrandt, Bosch Service Solutions, British American Tobacco, Carrefour Romania, Coca-Cola HBC Romania, Computer Generated Solutions Romania, Continental, DB Global Technology, DB Schenker GBS Bucharest, Dell, DEUTSCHE TELEKOM SERVICES EUROPE - ROMANIA, DM Drogerie Markt, DXC Technology, Endava, Ericsson, Exiger, Federal-Mogul Motorparts, Finastra, First Bank, Flex, Genpact, Groupe Renault Romania, Harman, HELLA, Henkel, HP Inc, Intralinks, Kaufland Romania, Kimball Elektronics, Lidl Romania, London Stock Exchange Group, McDonald's, MHP - A Porsche Company, Michelin, Microsoft, Molson Coors Global Business Services, Mood Media, Nokia, Orange Romania, P&G, PayPoint, Philip Morris International, Playtika, RapidSolution Software, REWE Romania - Penny Market, Rompetrol - KMG International, Cegedim Service Center, Societe General European Business Services, Teleperformance Greece, Teleperformance Romania, TELUS International Europe, TELUS International Europe, Ubisoft, Unicredit Bank, Veeam Software, Verint, Visteon, Wipro Automotive Excellence Center, Wipro LTD etc.Evenimentul poate fi accesat pana duminica, 2 decembrie. In sectiunea dedicata evenimentului, vor putea vizita profilele companiilor, pot vizualiza joburile disponibile si cerintele solicitate de angajatori, respectiv pot aplica la joburi.Mai multe detalii despre eveniment, AICI Catalyst Solutions este o companie romaneasca de consultanta in resurse umane, specializata in solutii de recrutare si employer branding.In cei 11 ani de experienta, Catalyst a devenit cunoscuta pentru unele dintre cele mai mari proiecte si evenimente din domeniu, precum: