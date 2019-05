Deprecierea rublei a permis Lukoil sa isi majoreze profitul cu 37% in primul trimestru

Lukoil a mai informat ca profitul operational a crescut pana la 298,1 miliarde ruble in primul trimestru, de la 219,5 miliarde ruble in primul trimestru al anului trecut, in timp ce vanzarile grupului au crescut cu 13,5% pana la 1.851 miliarde ruble, gratie unor vanzari mai mari de petrol si gaze in afara Rusiei.In primele trei luni ale acestui an, productia de hidrocarburi a grupului controlat de Vagit Alekperov si Leonid Fedun a atins 2,407 milioane barili echivalent petrol, cu 4,1% mai mare in ritm anual, gratie cresterii productiei externe de gaze naturale.Tot in primele trei luni ale lui 2019, Lukoil a produs 15,7 milioane tone de produse rafinate la rafinariile sale, cu 4,3% mai mult decat in perioada similara a anului trecut, gratie unor rate mai mare de utilizare la rafinariile din Nizhny Novgorod, Perm, Bulgaria si Italia. Rafinariile din Europa au produs 5,3 milioane tone de produse rafinate, cu 6,4% mai mult decat in perioada similara a anului trecut.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.