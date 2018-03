Lukoil si-a dublat profitul in 2017 pana la peste sapte miliarde de dolari

De asemenea, profitul operational anual a crescut cu 13,8% pana la nivelul record de 831,6 miliarde ruble in timp ce vanzarile companiei au crescut cu 14% pana la 5.936 miliarde ruble, gratie unui pret mai mare de vanzare a petrolului.Productia rafinariilor grupului Lukoil a crescut cu 1,8% in anul 2017 pana la 63,5 milioane tone, dintre care 16,3 milioane tone numai in trimestrul patru al anului trecut.Lukoil este al doilea mare producator de titei din Rusia, cu rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridica la aproximativ 1,3% din rezervele globale.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.