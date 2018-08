Scumpirea petrolului a dus la o crestere de peste 50% a profitului Lukoil

In perioada aprilie-iunie 2018, Lukoil a realizat un profit net de 167,3 miliarde ruble (2,5 miliarde de dolari), cu 53,4% mai mult decat profitul net de 109,1 miliarde ruble inregistrat in trimestrul al doilea al anului trecut, dar sub estimarile analistilor intervievati de Reuters, care mizau pe un profit net de 171 miliarde ruble. Vanzarile Lukoil in trimestrul al doilea au crescut si ele cu 26,1%, pana la 2.056 miliarde ruble, informeaza Reuters.De asemenea, in primele sase luni ale acestui an Lukoil a realizat un profit net de 276,4 miliarde ruble, in crestere cu 37,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce vanzarile au crescut cu 32,1% pana la 3.686 miliarde ruble."Cresterea s-a datorat in principal preturilor mai mari la hidrocarburi, majorarii volumului tranzactiilor cu petrol, deprecierii rublei in raport cu dolarul si moneda euro, precum si cresterii vanzarilor de gaze" a informat grupul Lukoil.In prima jumatate a acestui an, productia de produse rafinate la rafinariile din grupul Lukoil au crescut cu 0,6% in ritm anual, pana la 30,9 milioane tone. In schimb, productia rafinariilor europene a fost mai mica cu 1,5% in prima jumatate a acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, din cauza lucrarilor de mentenanta efectuate la rafinariile din Bulgaria si Italia.Lukoil este al doilea mare producator de titei din Rusia, cu rezerve dovedite de hidrocarburi care se ridica la aproximativ 1,3% din rezervele globale.Lukoil Romania este unul dintre liderii pietei petroliere romanesti, avand o cota de aproximativ 20% din piata totala de produse petroliere. In prezent, compania Lukoil Romania detine rafinaria Petrotel si comercializeaza carburanti printr-o retea de 300 de statii de distributie.