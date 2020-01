ExxonMobil ar putea vinde rusilor participatia de 50% din perimetrul Neptun din Marea Neagra

"Exxon se afla in discutii cu cele doua companii. Discutiile cu Lukoil sunt mai avansate", au precizat sursele mentionate.Pe 19 noiembrie, Adrian Volintiru, directorul general al Romgaz, declara pentru AGERPRES ca societatea analizeaza posibilitatea de a prelua o participatie de 15-20% din proiectul Neptun din Marea Neagra, dupa ce consultantul care se ocupa de exitul Exxon din Romania a contactat producatorul roman de gaze pentru inceperea negocierilor."Trebuie sa analizam primele documente. Ne-am gandit, din punctul nostru de vedere, ca ar fi bine sa preluam o participatie de 15-20%. Avem capacitatea de a finanta aceasta preluare din surse proprii, din surse atrase si facand un mix din cele doua", a sustinut oficialul Romgaz.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, afirma in acele zile ca Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage."O sa am o discutie saptamana viitoare cu Romgaz separat, sa fie mai activ in piata, mai activ in Marea Neagra. Ca tot exista zvonuri privind retragerea Exxon, mi-as dori ca Romgaz sa analizeze oportunitatea si sa incerce sa intre in acest consortiu. Cred ca a venit momentul ca societatile romanesti viabile, asa cum este Romgaz, sa faca acest pas. Spun acest lucru acum pentru prima data: imi doresc ca Romgaz sa intre in proiectul din Marea Neagra", a spus ministrul, in data de 15 noiembrie, la conferinta Focus Energetic.ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza zacamantul de mare adancime Neptun din Marea Neagra, estimat la 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze. Cele doua companii au participatii egale in proiect, iar decizia finala de investitii pentru extractia resurselor nu a fost inca luata.