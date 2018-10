Exporturile de grau ale Rusiei ameninta in mod direct Europa si in special Franta

analiza bloomberg

In prezent, Franta este cel mai mare furnizor de grau al Algeriei, care cumpara cantitati mari de grau de peste hotare pentru a-si hrani populatia. Insa in ultima vreme au aparut speculatii potrivit carora relatiile comerciale dintre Franta si Algeria ar putea fi subminate de Rusia care poate sa ofere grau la preturi mai mici.Recent, Rusia si Algeria au avut o serie de discutii preliminare in vederea extinderii relatiilor comerciale. Saptamana trecuta, o delegatie de oficiali algerieni a vizitat Rusia, inclusiv sediul Oficiului de stat pentru calitatea cerealelor. Potrivit Autoritatii Federale Sanitar Veterinare din Rusia (Rosselkhoznadzor), in viitorul apropiat va fi efectuata o livrare de proba de grau rusesc. Pana acum graul rusesc nu a putut intra pe piata din Algeria din cauza unor probleme de calitate."Daca Algeria decide sa isi deschida usa pentru graul rusesc de panificatie, acesta ar fi un cutremur care s-ar resimti pe piata mondiala. Ar fi un cosmar pentru exporturile franceze", a apreciat Gabriel Omnes, analist la firma de consultanta Strategie Grains.In ultimii ani, fermierii europeni au avut dificultati in a concura cu graul ieftin rusesc, cedand treptat teren pe principalele lor piete de export. In sezonul care s-a incheiat in luna iunie a acestui an exporturile UE de grau au scazut cu 16% in timp ce livrarile Rusiei au atins o noua valoare record. Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, in sezonul actual livrarile de grau ale UE au scazut cu aproximativ o treime comparativ cu perioada similara a sezonului trecut, iar peste 40% din livrarile UE au fost destinate Algeriei.Deschiderea pietei din Algeria pentru grau rusesc "era vehiculata de ceva vreme" subliniaza Ben Bodart, director la firma de consultanta CRM AgriCommodities.Insa aceste evolutii ar eroda si mai mult pozitia Europei pe piata mondiala a graului si ar consolida pozitia Rusiei de cel mai mare furnizor de grau pentru tarile din Nordul Africii. Rusia domina deja importurile de grau ale Egiptului, cel mai mare cumparator mondial de grau, in conditiile in care a fost responsabila pentru trei sferturi din achizitiile de grau ale Egiptului in acest sezon. In schimb, Uniunea Europeana, reprezentata doar de Romania, a fost responsabila pentru 19% din achizitiile Egiptului.Franta, cel mai mare cultivator si exportator de grau din UE, mizeaza pe piata din Algeria dupa ce vanzarile sale de grau pe alte piete s-au diminuat. Franta a pierdut deja cote de piata in tari precum Maroc, Camerun si Senegal, dupa o recolta proasta in sezonul 2016-2017.Gabriel Omnes sustine ca multi participanti de pe piata se asteapta ca, mai devreme sau mai tarziu, Rusia sa inceapa sa exporte grau in Algeria gratie pretului competitiv al cerealelor rusesti. Cu toate acestea, alti analisti cred ca un acord intre Algeria si Rusia la acest moment ar avea un efect limitat pentru anul 2018 deoarece Rusia are deja destinatii pentru graul sau.