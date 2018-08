Bratarile conectate la cloud ofera fermierilor date cu privire la starea de sanatate a vacilor

Firma IceRobotics vrea sa utilizeze tehnologia pentru a-i ajuta pe fermieri. Cu sediul la Edinburgh, Scotia, compania dezvolta tehnologii de colectare si analiza a datelor pentru a-i ajuta pe fermieri sa monitorizeze comportamentul vacilor lor, informeaza CNBC.Colectarea datelor este posibila gratie unui senzor amplasat pe piciorul din spate al vacii. "Acesta inregistreaza date in fiecare secunda. Ulterior, datele sunt transmise in cloud unde sunt analizate, iar toate informatiile sunt trimise catre un PC", spune directorul IceRobotics, Douglas Armstrong.Dispozitivul ofera fermierilor foarte multe date, inclusiv informatii cu privire la fertilitatea vacilor, daca exista diferente de comportament, precum si informatii cu privire la starea de sanatate a animalelor."Este ca si cum ai avea o persoana care petrece toata ziua cu fiecare vaca, colectand date. In fiecare dimineata, verific computerul si pot sa vad care sunt vacile care ar putea avea probleme", spune fermierul Alex Jack, care are o ferma de 300 de vaci de lapte la Fife, Scotia.Potrivit Eurostat, in anul 2016 vacile din Uniunea Europeana au produs 163 de milioane de tone de lapte, ceea ce a reprezentat 96,9% din cantitatea totala de lapte produsa in Uniunea Europeana.