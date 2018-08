Comisia Europeana anunta noi masuri de sprijin pentru fermierii afectati de seceta

Fermierii vor putea primi in avans platile directe si cele pentru dezvoltare rurala si si se va acorda mai multa flexibilitate in utilizarea pamantului care in mod normal nu ar fi utilizat pentru productie, in scopul de a-si hrani animalele.Seceta prelungita din unele state membre ale UE are un impact semnificativ asupra productiei agricole, a nutretului pentru animale, ceea ce poate afecta bunastarea animalelor. In plus, reducerea cantitatii de nutret afecteaza veniturile fermierilor deoarece vor creste costurile cu furajele, considera Comisia Europeana.Phil Hogan, comisarul pentru agricultura si dezvoltare rurala, a declarat: "Sunt foarte ingrijorat de aceste evolutii climatice, sunt in contact cu ministrii din tarile afectate, pentru a discuta situatia si a avea estimari la zi privind impactul secetei. Ca intotdeauna, Comisia Europeana este pregatita sa-i sprijine pe fermierii afectati de seceta printr-o serie de instrumente, inclusiv plati mai ridicate in avans, derogarea de la reglementarile ecologice si ajutor de stat. Politica Agricola Comuna (PAC) furnizeaza deja o retea de siguranta pentru fermierii care se confrunta cu evenimente imprevizibile. Incurajez toate statele membre sa ia in calcul toate masurile si actiunile posibile incluse in legislatie".In cazul platilor mai ridicate in avans, fermierii vor putea primi pana la 70% din platile directe si 85% din cele pentru dezvoltare rurala la mijlocul lunii octombrie 2018, in loc sa astepte pana in decembrie, pentru a-si imbunatati situatia financiara.De asemenea, derogarea de la reglementarile ecologice va permite ca terenurile sa fie folosite pentru productia de nutret. Conform reglementarilor privind ajutorul de stat, fermierii pot beneficia de un ajutor de pana la 80% din valoarea pagubelor provocate de seceta, in functie de anumite conditii.