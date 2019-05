Cum vrea Europa sa-i protejeze pe agricultorii care-si vand produsele in supermarket

Publicate saptamana trecuta in jurnalul oficial, noile reguli acopera produsele agricole si alimentare comercializate in cadrul in cadrul lantului de aprovizionare cu alimente. Pentru prima data, vor fi interzise in UE pana la 16 practici comerciale neloiale impuse in mod unilateral de un partener comercial.Practicile comerciale neloiale care urmeaza a fi interzise suntAlte practici vor fi permise numai daca fac obiectul unui acord prealabil, clar si lipsit de ambiguitate intre parti: faptul ca un cumparator returneaza unui furnizor produsele alimentare nevandute; faptul ca un cumparator impune unui furnizor o plata pentru garantarea sau mentinerea unui acord de furnizare pentru produse alimentare; faptul ca un furnizor plateste pentru promovarea sau comercializarea produselor alimentare vandute de cumparator.Statele membre UE vor trebui sa desemneze autoritatile care vor fi insarcinate cu aplicare noilor reguli. Aceste autoritati vor trebui sa aiba puterea de a impune amenzi si de a demara anchete in urma plangerilor.