Eurostat: Romania ocupa locul doi in UE la productia de porumb

Potrivit raportului, la capitolul productie deboabe si amestecul de porumb boabe si stiuleti, primele locuri din UE sunt ocupate de Franta (14,53 milioane de tone) si).Per total,Este o crestere de 2,7% fata de 2016, in pofida secetei care a afectat multe state membre din centrul si sudul Europei si a reducerii suprafetelor cultivate cu 1,6 milioane de tone.Totusi, productia de cereale a UE ramane sub nivelul record inregistrat in 2014, de 333 milioane de tone.In UE, graul comun si graul spelta (numit si alac) au reprezentat 46% din totalul cerealelor recoltate in 2017, fiind urmate de porumbul boabe si amestecul de porumb boabe si stiuleti (21%), orzul (19%), ovazul, secara si alte cereale (14%).In privinta productiei de cereale in statele membre, pe primul loc se afla Franta, care a inregistrat in 2017 cea mai mare recolta de grau comun si grau spelta din UE (36,5 milioane de tone), de orz (12,1 milioane de tone), porumb boabe si amestec de porumb boabe si stiuleti (14,5 milioane de tone) . Urmeaza Polonia, care a produs cea mai mare cantitate din UE de secara si alte cereale (2,9 milioane de tone) si de ovaz (1,5 milioane de tone) .