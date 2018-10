Francezii se tem ca Romania ar putea deveni cel mai mare producator european de porumb

"Agricultorii francezi nu au reusit sa evite puterea romaneasca. Tara lui Dracula vampirizeaza piata europeana a porumbului sau, cel putin, o domina...Nu este chiar o surpriza. Gurmanzii stiu ca, daca polenta (terci din faina de porumb) este apanajul regiunii muntilor Apenini, acest fel de mancare gustoasa poarta numele de mamaliga in Carpati. Dar investitorii din Romania nu se gandesc doar la apetitul compatriotilor lor. Profitul mare din cerealele galbene este rezultat din export", scrie Le Monde.Publicatia mentionata subliniaza ca productia de porumb a Frantei a fost afectata de inundatiile din primavara care au intarziat plantarea. Apoi caldura din vara a uscat terenurile. In ciuda acestor conditii climatice haotice, sectorul agricol francez a reusit sa limiteze daunele printr-un randament la hectar de 93 de chintale de porumb. Chiar daca este vorba de o scadere fata de cele 103 chintale obtinute in 2017, dar trebuie mentionat ca anul trecut a fost vorba de o productie istorica.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca Romania va fi si anul acesta pe primul loc in Uniunea Europeana la productia de porumb, confirmand totodata datele furnizate de publicatia franceza, fara a oferi cifre exacte in acest sens."Ministerul Agriculturii confirma ceea ce scrie publicatie franceza. Romania va fi si anul acesta pe primul loc la cultura porumbului, insa datele finale le vom furniza la incheierea recoltatului, intrucat pana la aceasta data din suprafata insamantata s-a recoltat 87%. Urmeaza sa finalizam recoltatul porumbului in urmatoarele saptamani", a declarat, joi, pentru AGERPRES, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.La sfarsitul lunii august, Petre Daea declara ca Romania a avut anul acesta productii record la grau, porumb si floarea-soarelui. In opinia sefului de la Agricultura, Romania este, ramane si va fi una dintre marile puteri cerealiere ale Europei, pentru ca are conditii extraordinare de clima si sol pentru a realiza randamente mari.In 2017, Romania a raportat o productie totala de cereale de aproape 27 de milioane de tone, adica 1,4 tone pe fiecare roman, cu recorduri istorice la grau, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi, struguri si porumb. Productia de grau, secara si triticale a fost de circa 10 milioane de tone, cu un randament de 4,83 tone la hectar, in timp ce la porumb, recolta "a sarit" la 14,5 milioane de tone, cu o medie aproape 6 tone la hectar. Si la floarea-soarelui a fost consemnata o productie record de 3,167 milioane de tone in 2017, cu un randament de 2,72 tone la hectar.Conform datelor statistice, in randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania ocupa, in 2017, primul loc la floarea soarelui (in functie de suprafata cultivata si de productia realizata), locul intai la porumb boabe in functie de suprafata cultivata, si locul doi la productia realizata, dupa Franta. De asemenea, la grau era pe locul cinci atat la suprafata cultivata, cat si la productie.