Franta vrea sa deblocheze subventii de un miliard de euro pentru fermierii loviti de seceta

Vremea excesiv de calduroasa din Franta va prelungi seceta care a afectat tara in ultimele luni, inclusiv generarea energiei nucleare si sectorul agricol. Saptamana trecuta, in 73 de departamente din cele 96 ale Frantei au fost instituite restrictii de apa, fiind interzise, printre altele, umplerea piscinelor, spalarea vehiculelor in alte locuri decat in spalatoriile profesionale, stropirea gradinii etc.Deja seceta a afectat sever anul trecut recolta de cereale a celui mai mare producator din UE."Trebuie sa-i ajutam pe fermierii care se confrunta cu probleme in aceasta perioada dificila, in special pe cei care nu-si mai pot hrani animalele sau folosesc deja nutretul pus deoparte pentru toamna sau iarna", a afirmat ministrul francez al Agriculturii, Didier Guillaume, intr-un interviu acordat publicatiei Le Parisien."In general, 50% din ajutorul legat de Politica Agricola Comuna (PAC) este alocat la mijlocul lunii octombrie. Vom cere UE sa majoreze acest procent de la 50% la 70% pana in 16 octombrie. Acesta va reprezenta un miliard de euro plati suplimentare in avans", a precizat Guillaume.Franta este de departe cel mai mare beneficiar al PAC, cu un total de peste noua miliarde de euro pe an.Cel mai mare sindicat agricol francez, FNSEA, a salutat decizia, dar a avertizat ca ar putea veni prea tarziu."Este o urgenta faptul ca oamenii se confrunta cu lipsa apei si animalele sunt flamande. Deci salutam initiativa sar este nevoie de mai mult", a declarat presedintele FNSEA, Christiane Lambert, la postul de radio France Info.Franta se asteapta sa recolteze in acest an o cantitate de 37 milioane de tone de grau, cu 8,5% mai mult decat in 2018, a anuntat saptamana trecuta Ministerul francez al Agriculturii cu ocazia publicarii primelor sale estimari referitoare la recolta din acest an.Traderii si analistii se asteptau pentru acest an la o recolta mai mare de grau in Franta, cel mai mare producator de cereale din Uniunea Europeana, in pofida impactului negativ provocat de valul de caldura inregistrat la finele lunii iunie.