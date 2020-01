Fermierii din Germania vor primi ajutoare de stat de un miliard de euro pentru a se adapta schimbarilor climatice

Decizia de a oferi bani pentru programele de mediu si investitii a fost luata la finalul unei reuniuni prelungite a liderilor guvernului si partidelor care formeaza coalitia guvernamentala din Germania. Cancelarul Angela Merkel este in fruntea unei aliante formate din conservatorii din CDC/CSU si social-democrati.Prim-ministrul bavarez Markus Soeder, liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU), cel mai mic partid din coalitia guvernamentala, a descris sprjinul oferit de Guvernul de la Berlin drept "un semnal clar de apreciere si sprijin in perioade dificile".Decizia vine insa dupa o serie de proteste ale fermierilor din Germania, dar si din alte state europene. In luna noiembrie a anului trecut, aproximativ 10.000 de fermieri si 5.000 de tractoare au blocat traficul in Berlin.Fermierii sustin ca noile norme de mediu, destinate reducerii utilizarii ingrasamintelor chimice, pesticidelor si insecticidelor in exploatatiile agricole din Germania, sunt mult prea restrictive iar Guvernul de la Berlin face imposibil pentru agricultura locala sa concureze cu importurile.