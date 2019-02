Negocierile comerciale continua: Oficialii SUA sunt frustrati de problemele din agricultura europeana

Negociatorii UE sustin ca nu vor sa includa agricultura in discutiile bilaterale, in cadrul negocierilor demarate de SUA pentru a obtine conditii mai bune pentru comert.De asemenea, negociatorii din SUA vor sa incheie un nou acord cu Japonia, iar saptamana aceasta se intalnesc cu negociatorii din China pentru un pact separat.Adresandu-se participantilor la un forum organizat joi de Departamentul american al Agriculturii (USDA), Gregg Doud, negociatorul sef in domeniul agricol de la Biroul pentru politici comerciale al SUA, a afirmat ca "este timpul ca UE sa se implice in program" pentru a rezolva problemele legate de biotehnologie sau organismele modificate genetic (OMG)."Nu-mi pot exprima frustrarea legata de agricultura europeana si de modul in care ei discuta despre probleme cum ar fi biotehnologia si hormonii din carnea de vita. Politicienii lor, atunci cand le pui o intrebare, raspund: 'Ei bine, poate ar trebui sa verific informatia cu cei de la Greenpeace inainte de a raspunde'", a declarat oficialul SUA.Washingtonul sustine ca procesul indelungat din UE pentru aprobarile in domeniul biotehnologiei incetinesc inovatiile si afecteaza accesul SUA la piata europeana.Seful statului american - Donald Trump - si presedintele Comisiei Europene - Jean-Claude Juncker - au anuntat in iulie un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE. Acordul prevede o crestere a achizitiilor europene de soia si de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA, in schimbul suspendarii noilor tarifele vamale impuse de Washington.Trump s-a angajat sa reduca deficitul comercial al SUA pe relatia cu UE, evaluat la 151 de miliarde de dolari.In octombrie, statele membre ale Uniunii Europene au acceptat sa permita demararea negocierilor cu Washingtonul pentru majorarea importurilor de carne de vita fara hormoni din SUA, o decizie care ar putea reduce tensiunile comerciale transatlantice."Prin angajarea in acest proces fara intarziere, UE isi demonstreaza angajamentul de a intra intr-o noua faza in relatia cu SUA", a declarat comisarul european pentru agricultura, Phil Hogan.In prezent, Uniunea Europeana are o cota anuala de 45.000 de tone pentru importul, fara tarife, de carne de vita fara hormoni, cota care este pusa la dispozitia tuturor exportatorilor din intreaga lume, pe principiul primul venit, primul servit.Statele membre au dat un mandat Comisiei Europene sa rezerve o parte din cota globala de import pentru SUA. Cu toate acestea, volumul total al importurilor de carne de vita nu poate fi majorat.Disputa dateaza din 1981, cand Uniunea Europeana a interzis utilizarea hormonilor de crestere in carnea de vita, inclusiv in carnea importata, ceea ce a determinat SUA sa faca o plangere la Organizatia Mondiala a Comertului. Pana la urma, UE si SUA au ajuns in 2009 la un acord pentru o cota de import de carne de vita fara hormoni. Insa, potrivit normelor OMC, cota trebuie pusa si la dispozitia furnizorilor non-americani.Conform datelor Federatiei Exportatorilor Americani de Carne (USMEF), exporturile de carne ale SUA au scazut anul trecut si au crescut cele din Australia, Uruguay si Argentina.Diplomatii UE sustin ca Bruxellesul vrea sa majoreze cota SUA de importuri de carne de vita fara hormoni la cel putin 40-50%, dar Comisia Europeana va trebui sa obtina sprijinul marilor furnizori - Australia si Uruguay - pentru acest acord.Acordul privind carnea de vita ar atenua tensiunile comerciale transatlantice, a declarat comisarul pentru agricultura, Phil Hogan.