Nemtii vor sa impuna restrictii in agricultura proprie: Nu poti sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania!

"Nu este o strategie sustenabila sa umpli fiecare frigider din China cu carne de porc din Germania", a declarat Barbara Hendricks pentru cotidianul Neue Osnabruecker Zeitung, inainte de debutul celei de a 83-a editii a Salonului agricol "Saptamana Verde", transmite DPA"In unele regiuni din Germania sunt crescute prea multe animale. Aceasta pune presiuni asupra mediului", a apreciat Barbara Hendricks.Oficialul a cerut introducerea unor restrictii asupra numarului de porci, vite si pasari care pot fi crescute pe o anumita suprafata de teren tinand cont de suprafetele de teren disponibile si cantitatea de balegar produsa.De asemenea, ministrul Mediului si-a exprimat regretul ca un proiect legislativ destinat limitarii marimii unei ferme de crestere a animalelor a fost blocat in ultima legislatura.Declaratiile facute de Barbara Hendricks vin intr-un moment in care crescatorii de porci din Germania sunt amenintati de o epidemie de pesta porcina africana, care se intinde in Europa de Est, dar care nu a trecut inca frontiera in Germania.Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor masuri de protectie la venirea in contact cu animalele bolnave. Specialistii veterinari mentioneaza ca pesta porcina africana nu se transmite de la animal la om.Potrivit unui studiu publicat anul trecut, agricultura este unul dintre principalii vinovati responsabili pentru incalzirea globala. Un studiu publicat in PNAS, o publicatie editata de National Academy of Sciences, arata ca, in ultimele doua secole, o cantitate de aproximativ 133 miliarde de tone de carbon a fost scoasa din sol ca urmare a lucrarilor agricole.In perioada 19 - 28 ianuarie are loc la Berlin la cea de a 83-a editie a expozitiei internationale "Saptamana Verde". Romania va fi prezenta prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), care incepand din 2003 a participat la "Saptamana Verde" de la Berlin, in fiecare an, cu stand propriu.