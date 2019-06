Partea buna a ploilor din ultima perioada: Recolta de grau si porumb va fi mult mai buna in acest an

In ultimul sau raport lunar, MARS si-a imbunatatit estimarile privind productia de grau moale din 2019 in UE pana la 6,10 tone pe hectar, de la 6,05 tone pe hectar luna trecuta. Aceasta ar fi cu 8,6% mai mare decat productia afectata de seceta de anul trecut si cu 2,7% peste media din ultimii cinci ani. In cazul productiei de porumb a UE, prognozele MARS au fost imbunatatite pana la 8,05 tone/hectar de la 7,92 tone/hectar, cu 5,7% peste media din ultimii cinci ani. In schimb, estimarile privind productia de orz a UE au fost revizuite in jos pana la 4,92 tone/hectar de la 4,96 tone/hectar luna trecuta.Ploile au fost benefice pentru culturile de cereale din nordul si partea de nord-centrala a Europei, inclusiv in Germania si Polonia, tari care in luna aprilie s-au confruntat cu o perioada secetoasa, iar precipitatiile abundente din Europa de sud-est si Italie au fost si ele favorabile, sustine MARS. Gratie ploilor din ultimele saptamani, recolta de cereale a UE ar urma sa isi revina in acest an, dupa ce anul trecut recolta a fost afectata de seceta severa din nordul Europei.Estimarile privind productia de rapita a UE in 2019 au fost imbunatatite usor pana la 3,14 tone/hectar fata de 3,13 tone/hectar luna trecuta. Este vorba de o productie cu 8,8% mai mare decat cea de anul trecut dar cu 3% sub media ultimilor cinci ani, a subliniat MARS. In schimb, pentru sfecla de zahar, MARS si-a revizuit in jos estimarile pana la o productie de 75,7 tone/hectar, de la 76,5 tone/hectar luna trecuta. Chiar si asa productia din acest an ar urma sa fie cu 11% mai mare decat cea de anul trecut si cu 0,5% peste media ultimilor ani.