Presata de o recolta mare, Franta va fi nevoita sa exporte 20 de milioane de tone de grau in 2019-2020

Doar de trei ori pana acum Franta, cel mai mare producator si exportator de grau din Uniunea Europeana, a exportat o cantitate de 20 de milioane de tone de grau intr-un sezon. Principalele piete de export pentru graul francez sunt Algeria, Maroc si Egipt.Potrivit Agritel, in acest an, Franta a recoltat 39,2 milioane de tone de grau, in crestere cu 14,9% comparativ cu anul trecut. Firma de consultanta estimeaza ca mai mult de jumatate din exporturile de grau ale Frantei in acest an, sau 11,3 milioane tone, vor trebui sa mearga in afara Uniunii Europene.Chiar daca exportul a 20 de milioane de tone de grau intr-un sezon reprezinta o provocare, Agritel sustine ca acest nivel poate fi atins, avand in vedere avantajele competitive ale graului in raport cu porumbul pe pietele mondiale."Presat de recolta mare si ajutat de un nivel redus al monedei euro, graul francez incepe sa fie mai competitiv", sustine directorul general de la Agritel, Michel Portier.La nivelul UE, Agritel estimeaza ca exporturile totale de grau ar putea sa se ridice la 26 de milioane de tone in sezonul actual. Acestea ar reprezenta cel mai ridicat nivel al exporturilor din ultimele sezoane, ceea ce ar permite blocului comunitar sa isi pastreze pozitia de al treilea mare exportator mondial de grau, dupa Rusia si SUA.Exporturile de grau ale competitorilor din bazinul Marii Negre ar urma sa ramana stabile la aproximativ 60 de milioane de tone in acest sezon. Productia de grau a Ucrainei este estimata la un nivel record de 28,2 milioane de tone, in timp ce Rusia ar urma sa inregistreze a doua mare recolta din istorie, la aproximativ 75,2 milioane de tone, sustine Agritel.In schimb, potrivit Agritel, Kazahstanul a recoltat 13,3 milioane de tone de grau, cea mai mica productie din ultimii cinci ani."Acest lucru lasa loc liber pentru alti exportatori, inclusiv Franta, pe fondul unei asteptate cresteri a importurilor globale", sustine Michel Portier.