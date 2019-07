Seceta in Europa: Comisia Europeana anunta sprijin suplimentar pentru fermierii europeni

Pe de o parte, fermierii europeni vor putea obtine un procentaj mai ridicat din platile suplimentare in avans si platile pentru dezvoltare rurala. Pe de alta parte, pentru a-si putea hrani animalele, ei vor avea mai multa flexibilitate in utilizarea acelor terenuri care, in perioade obisnuite, nu sunt folosite in scopuri productive."Aceste conditii meteo prelungite reprezinta o sursa de ingrijorare pentru fermieri. Comisia Europeana mentine contacte stranse cu statele membre si evalueaza situatia la fata locului. Ca intotdeauna, suntem pregatiti sa-i ajutam pe fermierii afectati de seceta. De aceea am decis sa permitem plati in avans mai ridicate si exceptari de la anumite reglementari ecologice pentru a facilita productia de furaje", a afirmat comisarul european pentru agricultura, Phil Hogan.Noi recorduri de temperaturi ridicate au fost inregistrate miercuri si joi in Belgia, Germania, Franta si Olanda, potrivit serviciilor meteorologie nationale.