5 modalitati inovatoare prin care fermierii isi pot creste profiturile

Iluminatul pentru cresterea culturilor tot anul

Tractoarele

Aplicatiile de smatphone pentru fermieri

Noi sisteme de hranire a animalelor

Programele de management pentru fermieri

Nu vorbim aici doar de marii producatori la nivel mondial, ci inclusiv de micii fermieri, ale caror businessuri au vazut o crestere a productivitatii, a productiei si, implicit, a profiturilor, imediat cum au imbratisat inovatiile care i-au ajutat sa isi reduca si costurile, si timpul necesar producerii in serie.Iata care sunt cele mai bune investitii in tehnologie pentru maximizarea profiturilor si ce beneficii au cei care le adopta la timp:O tehnologie noua, dar cu rezultate dovedite este aceea prin care fermierii isi pot creste culturile pe tot parcursul anului, nu numai intr-o anumita perioada. Instalarea sistemelor de iluminat cu LED in sere s-a dovedit a fi deosebit de eficienta nu numai in maximizarea profiturilor, ci si in cresterea calitatii recoltei. Atunci cand plantele beneficiaza de un mediu ideal in care sa se dezvolte, ele cresc mai mari, mai sanatoase si, nu in ultimul rand, mai gustoase.O astfel de strategie le permite fermierilor inclusiv sa creasca pretul, intrucat produsele cu care vin pe piata sunt net superioare celor obisnuite, iar asta fara sa fie crescute artificial, cu substante chimice.cu GPSCompania John Deere si-a dotat tractoarele cu sisteme GPS inca din 2001. Aceasta tehnologie le este de un real ajutor fermierilor care reusesc astfel sa insamanteze mai eficient pamantul, sa nu scape de sub vedere unele zone, dar si sa lucreze in conditii de vizibilitate redusa pe camp (pe ploaie sau in conditii de ceata) si sa isi maximizeze astfel productivitatea.O aplicatie de mobil numita VetAfrica, dezvoltata de o companie de software, ii ajuta atat pe veterinari, cat si pe crescatorii de animale sa identifice animalele bolnave, sa le diagnosticheze cu acuratete si sa obtina o lista cu medicamentele eficiente in tratarea afectiunii.Acest lucru reduce considerabil timpul si costurile cu transportarea animalelor la veterinar sau cu testele necesare, fiind extrem de utila in special fermierilor care locuiesc in zone mai izolate, in care nu le este usor sa se descurce atunci cand li se imbolnavesc animalele.O noua metoda ingenioasa de hranire a animalelor este reprezentata de un sistem care cantareste si amesteca furajele, astfel incat animalele sa beneficieze de aportul optim de nutrienti.Potrivit The Guardian , s-a dovedit deja ca amestecul de furaje reduce costurile, imbunatateste sanatatea animalelor si le ofera fermierilor mai multa flexibilitate in alegerea furajelor. Un asemenea sistem poate reduce costurile chiar si cu 60-70% si poate maximiza productia de lapte.O alta inovatie importanta pe care tot mai multi fermieri incep sa o adopte consta in programele de management si gestiune a propriei lor afaceri, precum si in programele online care ii pun in legatura directa cu alti comercianti sau cu propria clientela.Exista nenumarate exemple de fermieri care isi exporta integral culturile de nisa spre tari din Occident, precum Germania, Norvegia sau Marea Britanie. Acolo, produsele lor sunt mai apreciate si mai ravnite ca in Romania, iar preturile, pe masura.Fermierii romani care cultiva lavanda, catina sau apicultorii se bucura de un real succes in vestul Europei, insa fara cunostintele si experienta de a-si cauta singuri clientii pe forumuri dedicate sau prin programe care pun in legatura clientii si furnizorii, nu ar fi reusit sa ajunga atat de departe.