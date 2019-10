Agricultura romaneasca va creste cu jumatate de miliard de euro in 2019

Cu toate acestea, rezultatele ar fi putut fi mai bune, in cazul in care conditiile meteo ar fi fost mai prielnice. Astfel, daca in 2018 productia agricola a Romaniei atingea maxime istorice, inregistrand recorduri la grau si porumb, anul acesta statisticile arata o scadere fata de anul precedent, nu numai in cazul agriculturii autohtone, ci si la nivel european, ca urmare a conditiilor climatice extreme."Romania ocupa un loc de frunte in ierarhia clasamentului european la productia agricola, iar cifra de afaceri si profitul companiilor locale reprezinta un barometru la fel de bun pentru reusitele agriculturii romanesti. Chiar daca nu toate companiile din domeniu folosesc drone si alte tehnologii moderne pentru a supraveghea si proteja culturile agricole, investitiile si programele derulate in acest sector, atat de autoritati, cat si de entitati private, au vizat schimbari utile, care au contribuit din plin la dezvoltarea agriculturii romanesti, asa ca echipa noastra de experti prevede o crestere a acestui sector si in 2019, cu aproximativ 5% fata de totalul cifrei de afaceri din 2018 a companiilor din domeniu" a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin, unul din cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.In 2018, cifra de afaceri a companiilor locale din domeniul agriculturii a atins 43 miliarde lei, inregistrand o crestere de 14,7% comparativ cu rezultatele din 2014, conform celor mai recente date analizate de specialistii KeysFin.In topul celor mai mari companii cu profil agricol s-a situat REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA cu o cifra de afaceri de 2,3 miliarde lei (5,3% din total) in 2018. Clasamentul este completat de SMITHFIELD ROM NIA SRL (868 milioane lei), urmat de PROMAT COMIMPEX SRL (715 milioane lei), AGRO-CHIRNOGI SA (698 milioane lei) si TRANSAVIA SA (597 milioane lei).Cei mai importanti 10 jucatori din agricultura au realizat afaceri insumate in valoare de 6,8 miliarde lei, concentrand 16% din totalul cifrei de afaceri a acestui sector in 2018.Productia vegetala din Romania a crescut in ultimii cinci ani cu 26%, ajungand la 13,9 miliarde de euro, clasandu-se astfel pe locul al 6-lea in UE, in 2018, cu aproape 6% din total.Conform datelor Institutului National de Statistica, in ciuda fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, anul trecut Romania ocupa primul loc la porumb in randul statelor membre ale Uniunii Europene atat in ceea ce priveste suprafata cultivata cat si la productia realizata, de 18,7 milioane de tone.Mai mult, Romania a raportat anul trecut cea mai mare productie de floarea soarelui din UE, de 3 milioane de tone, fiind urmata in clasament de tari precum Bulgaria, Ungaria, Franta si Spania.De asemenea, Romania a inregistrat 7,3% din totalul productiei de grau la nivelul UE, adica 10,1 milioane de tone, clasandu-se astfel pe locul al 4-lea, dupa Franta, Germania si Marea Britanie.In cazul productiei de soia boabe, Romania ocupa pozitia a doua atat din punctul de vedere al suprafetei cultivate cat si din cel al productiei, realizand peste 16% din totalul UE.In ciuda provocarilor care tin de conditiile meteorologice impredictibile sau de accesul dificil la finantare, din cele peste 23.500 de companii care activeaza in sectorul agricol, aproximativ 13.600 (58%) au inregistrat profit, 7.200 (30,5%) au fost in pierdere, restul inregistrand un rezultat nul in 2018.Desi profitul net insumat al sectorului a fost de 4,9 miliarde lei, cu 61% mai mare decat in 2014, acesta a scazut in comparatie cu anul precedent, fiind cu 14% sub nivelul din 2017.In plus, agricultura devine un sector din ce in ce mai stabil, lucru demonstrat prin scaderea numarului insolventelor cu 18% fata de 2017 si cu 46% fata de 2014. Totusi, in contextul tendintei de incetinire a economiei globale, specialistii KeysFin preconizeaza pentru 2019 o stabilizare a numarului insolventelor a companiilor cu profil agricol din Romania la putin peste 300.In ultimii ani, accelerarea procesului de migrare pentru o remuneratie net superioara celei din tara si absenta unor masuri consistente pentru a-i motiva pe muncitorii din agricultura sa ramana acasa au dus la un deficit major al fortei de munca in agricultura, care este acoperit cu greu de angajatori.Astfel, forta de munca in sectorul agricol a scazut cu 7,4% fata de 2017 si cu 2,8% comparativ cu 2014, pana la 121.400 angajati. In acest context, dar si ca urmare a deciziilor de majorare a salariului minim, costul mediu pentru un angajat in agricultura a crescut in ultimii cinci ani cu 74%, Cresterea este de 4 ori mai rapida decat cea inregistrata la nivelul productivitatii muncii, evolutie ce trebuie interpretata ca un risc pe termen mediu, cu impact asupra competitivitatii, in opinia analistilor KeysFin.Un alt semnal de alarma este dat si de faptul ca peste 9.700 de companii agricole (aproape 42%) nu au avut angajati in 2018.Potrivit datelor KeysFin, in 2018, lider in topul judetelor cu cea mai mare cifra de afaceri din domeniul agriculturii a fost Bucuresti (9% din total). Companiile inregistrate in capitala au insumat 3,9 miliarde lei, urmate de Timis (7,2%), Calarasi (5,3%), Constanta (5%) si Satu Mare (4,4%).Cele cinci judete au generat impreuna o cifra de afaceri de 13,3 miliarde lei, reprezentand 30,9% din cifra de afaceri locala a companiilor din sectorul agricol, in 2018.TRENDURI IN AGRICULTURADesi agricultura traditionala este inca preferata metodelor moderne, Romania se aliniaza directivelor europene si implementeaza de ani buni masuri care incep sa schimbe fata agriculturii autohtone si care o fac sa ramana un contributor constant si performant la nivel european.La baza acestor schimbari au stat o serie de masuri realizate prin intermediul programului PNDR 2014-2020, care a avut la baza acordarea de fonduri nerambursabile agricultorilor romani in vederea modernizarii si extinderii exploatatiilor agricole, dar si sprijinirea instalarii tinerilor fermieri, marirea suprafetelor irigate sau implementarea unor masuri de protectie antigrindina, contribuind astfel la cresterile raportate in domeniul agricol, in ciuda unor fenomene mai mult sau mai putin predictibile.Pe de alta parte, organizarea unor evenimente precum INDAGRA, care aduc in prim-plan agricultura, dar si noutatile in materie de tehnologii agricole, il conecteaza pe agricultorul roman mai mic sau mai mare la realitatile internationale, dar si la evolutiile din acest sector.Este de remarcat totodata si tendinta agricultorilor de a acorda din ce in ce mai multa atentie mecanismelor de promovare a produselor locale, vizibila atat la nivelul parteneriatelor cu marile lanturi de magazine cat si al atestatelor de recunoastere internationala.