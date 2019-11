Animals International: Tragedia de la Midia putea fi evitata daca Romania ar exporta carne in loc de animale vii

"Aceasta tragedie putea fi evitata daca existau proceduri pentru astfel de situatii de urgenta si, mai ales, daca", acuza Gabriel Paun, directorul UE al Animals International.Filmarile teribile obtinute ieri si astazi de investigatorii Animals International demonstreaza ca in afara curajului extraordinar al unor indivizi care au salvat echipajul navei si 32 din 14.600 de animale, lipsa unui protocol de urgenta si a unei legislatii stricte pentru transportul maritim al animalelor pot duce cu usurinta la astfel de tragedii."Imaginile pe care le-am obtinut includ mii de animale prabusite in peretii laterali ai vasului inainte ca acesta sa intre sub apa si animalele sa se inece, urmate de filmari de astazi dimineata cu. Nava a fost abandonata pe timpul noptii iar dimineata nu s-a efectuat nicio operatiune de salvare pentru bietele animale", a adaugat Paun.Nava Queen Hind a fost implicata in decembrie 2018 intr-un incident pe Marea Marmara unde s-a defectat motorul, nava plutind zile in sir in deriva, dupa care a realizat pana ieri mai multe transporturi cu animale vii din Romania spre Iordania, dar si spre Arabia Saudita, Dubai si Qatar.Ultimul transport fusese realizat din portul Midia de unde nava plecase, la 1 noiembrie, spre portul Jeddah din Arabia Saudita, unde ajunsese la 9 noiembrie.Pe 10 noiembrie nava a pornit din Jeddah cu destinatia Midia unde vasul a revenit la 23 noiembrie."Suspectam o supraincarcare a navei si o proasta distributie a greutatii care au dus la inclinarea decisiva a navei si rasturnarea pe o parte", a adaugat Paun."Cerem o ancheta incrucisata a Ministerului Agriculturii si a celui a Transporturilor pentru a se verifica cauzele tragediei, precum si in ce fel legislatia pentru bunastarea animalelor si pentru transportul maritim au fost respectate si unde acestea necesita imbunatatire urgenta", a incheiat Paun.