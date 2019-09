Arabia Saudita accepta pentru prima data grau din regiunea Marii Negre

Graul oferit a fost din UE, din regiunea Marii Negre, din America de Nord (excluzand Canada) si din America de Sud, a informat guvernatorul SAGO, Ahmad A. Al Fares. Graul a fost achizitionat la un pret mediu de 217,79 dolari pe tona.SAGO, entitatea responsabila pentru achizitiile strategice de grau in numele statului arab, a anuntat in august relaxarea criteriilor privind pagubele provocate de insecte pentru urmatoarele licitatii de importuri de grau. Anterior, graul din regiunea Marii Negre nu indeplinea criteriile din Arabia Saudita privind un nivel zero al pagubelor provocate de insecte.De mai mult timp Rusia incearca sa obtina acces la piata graului din Arabia Saudita, ca parte a incercarilor Moscovei de a-si majora cota de piata in Orientul Mijlociu si Africa de Nord, in detrimentul UE si SUA.Intrebat de Reuters daca cea mai recenta achizitie ar putea include furnizari din regiunea Marii Negre, Al Fares a raspuns: "SAGO nu specifica originea ci doar parametrii de calitate. Furnizorul are optiunea de a aduce grau de la oricare din cele trei optiune ale sale oferite ca parte a licitatiei. La licitatia de luni cele trei optiuni furnizate de ofertanti au fost: UE, regiunea Marii Negre, America de Nord (excluzand Canada) si America de Sud. Furnizorul doar confirma catre SAGO originea graului in momentul incarcarii navelor".Si traderii cred ca un procent substantial de grau va veni din regiunea Marii Negre, desi unii sustin ca va veni si de la UE - furnizorul traditional al Arabiei Saudite.Un trader a apreciat ca "pana la 60% din achizitiile de luni ar putea proveni din regiunea Marii Negre si aproximativ 40% din UE, inclusiv Germania, Polonia si statele baltice".Un alt trader a declarat: "Se parte ca regiunea Marii Negre va obtine o buna parte din afacere, dar nu pe toata".In sezonul agricol 2018/2019, care a inceput in iulie 2018, Germania a exportat 673.000 de tone de grau catre Arabia Saudita pana la 31 mai 2019. Exporturile totale de grau german s-au ridicat la 2,2 milioane de tone, arata datele oficiale.Desi intrarea graului rusesc in Arabia Saudita se bucura de o atentie majora, traderii subliniaza ca ar putea creste si cantitatile de grau exportate de Ucraina, Romania sau Bulgaria. Insa succesul graului de la Marea Neagra pe piata saudita depinde de calitatea sa, apreciaza traderii.Acestia se asteapta ca graul rusesc sa fie vandut masiv pe piata saudita, provocand dificultati semnificative actualilor furnizori din UE.Pana in 2015, Rusia intentioneaza sa investeasca zece de miliarde de dolari in sectorul granelor si vrea sa-si extinda exporturile in tari ca Algeria si Arabia Saudita, care sunt cruciale pentru exporturile UE.