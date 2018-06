Banca Mondiala: Romania are probleme legate de educatie

Banca Mondiala a lansat marti, la Bucuresti, raportul intitulat "Regandirea regiunilor mai putin dezvoltate"."Am venit cu acest raport in contextul in care ne pregatim de o noua perioada de programare si am vrut sa vedem ce putem schimba la nivelul politicii Uniunii Europene de reducere a disparitatii dintre regiuni", a spus Farole.Potrivit acestuia, cele mai sarace regiune se afla in centrul si estul Europei, dar si in sudul continentului, iar Romania are cea mai buna performanta din regiune."Totusi, sunt probleme in Romania cu faptul ca foarte multi oameni lucreaza in agricultura cu productivitate redusa, iar o alta problema este educatia", a sustinut oficialul Bancii Mondiale.El a subliniat ca, in general, se observa o scadere a cererii de munca manuala, odata cu cresterea numarului de joburi in care angajatii isi folosesc inteligenta cognitiva.Totodata, raportul Bancii Mondiale arata ca exista inca inegalitati semnificative in ceea ce priveste bunastarea, oportunitatile si productivitatea intre regiunile europene."In prezent, cele mai sarace regiuni din UE au un PIB pe cap de locuitor de sapte ori mai mic decat regiunile cele mai bogate. Impactul tehnologiei asupra pietei fortei de munca va exacerba aceste diferente pe viitor, iar schimbarile demografice si tiparele de migratie vor genera presiuni suplimentare", spun analistii BM.Regiunile mai putin dezvoltate din Europa sunt formate din zone sarace cu locuitori cu venituri mici, din Europa Centrala si de Est, dintre care multe converg rapid, precum si din regiuni cu crestere lenta, din sudul Europei, care se confrunta, printre altele, cu stagnarea productivitatii si cu o reducere a numarului de locuri de munca.Raportul releva ca UE ar trebui sa utilizeze politica de coeziune pentru a maximiza impactul asupra regiunilor mai putin dezvoltate, vizand in mod explicit potentialul fiecarei regiuni, mai degraba decat incurajarea convergentei interne a regiunilor.In prezent, UE investeste anual 50 de miliarde de euro prin fonduri de coeziune pentru a sprijini dezvoltarea in regiunile europene, cu scopul de a le aduce mai aproape de media europeana si de a reduce divergentele interne.Raportul "Regandirea regiunilor mai putin dezvoltate" evidentiaza cateva directii strategice pe care ar trebui sa le aiba politica de coeziune a Uniunii Europene.Printre acestea, se numara eliminarea deficientelor macrostructurale care limiteaza potentialul de crestere al regiunilor - spre exemplu datoria fiscala nationala si datoria externa a regiunilor "cu crestere lenta" diminueaza potentialul de crestere al acestora.Sunt necesare, de asemenea, imbunatatirea mediului de afaceri regional, dar si valorificarea potentialului productiv al oraselor - investitii in orase secundare, care, in acest moment, genereaza 44% din PIB-ul Uniunii Europene, acestea fiind motoare de dezvoltare, magneti de capital uman si generatoare de oportunitati.Totodata, Banca Mondiala recomanda investitiile in competentele profesionale si intarirea capacitatii administrative - capacitatea administrativa scazuta este una dintre trasaturile definitorii ale regiunilor mai putin dezvoltate, iar solutionarea acestei probleme este fundamentala pentru amplificarea potentialului regional.