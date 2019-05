Cine se bucura cel mai mult de razboiul comercial dintre SUA si China

Vanzarile de usturoi cultivat in California sunt in crestere acum dupa mai multe decenii in care au pierdut teren in fata importurilor chineze mai ieftine.Vanzarile ar urma sa creasca si mai mult avand in vedere ca usturoiul din China va fi vizat de tarife vamale si mai mari, iar un sfarsit al razboiului comercial dintre SUA si China nu se intrevede."Intr-o lume perfecta am dori ca aceste tarife sa devina permanente", declara Ken Christopher, vicepresedintele firmei de familie Christopher Ranch, cel mai mare dintre cei trei producatori de usturoi care au mai ramas pe piata din SUA.In timp ce multi alti fermieri sufera de pe urma razboiului comercial pentru ca se bazeaza foarte mult pe exporturile spre China, cultivatorii americani de usturoi profita de aceasta disputa pentru ca se bazeaza in mare parte pe vanzarile de pe piata interna.Tarifele vamale aplicate usturoiului din China au crescut de la 10 pana la 25% incepand cu data de 9 mai 2019, atunci cand autoritatile de la Washington au majorat tarifele pentru produse chineze in valoare de 200 miliarde dolari si au spulberat sperantele privind o solutionare rapida a disputelor comerciale cu Beijingul.In timp ce cultivatorii de soia boabe din zona Midwest a SUA vad cum silozurile se umplu pentru ca cel mai important client al lor, China, a incetat achizitiile, Christopher Ranch a vazut cum vanzarile de usturoi autohton pe piata din SUA au crescut cu 15% in ultimul trimestru al anului trecut, dupa ce in luna septembrie 2018 Washingtonul a introdus tarife de 10% pentru importurile de usturoi din China. La inceputul acestei luni, Trump a introdus tarife vamale si mai mari dupa ce discutiile cu Beijingul pentru un acord comercial au esuat.Escaladarea disputelor comerciale dintre SUA si China vine cu cateva saptamani inainte de debutul recoltatului usturoiului in SUA. "Nu putea fi un moment mai bun pentru noi. Ne asteptam la o crestere a cererii pentru usturoiul din California in urmatoarele saptamani", a spus Ken Christopher.In varsta de 33 de ani, Christopher, a carui ferma are o suprafata de 59.000 de acri (aproximativ 23.800 de hectare) cultivata cu usturoi verde, s-a dus la Washington in luna iulie pentru a cere administratiei Trump sa adauge usturoiul pe lista importurilor chineze care urmau sa fie vizate de tarife vamale suplimentare.Insa nu toata lumea este incantata de tarifele vamale impuse usturoiului din China. Directorii uneia din cele mai mari companii producatoare de condimente din lume, McCormick & Company Inc., sunt impotriva acestor tarife pentru ca retetele lor se bazeaza pe usturoiul chinez, care sustin ei este un produs diferit fata de cel cultivat in SUA. "Nu sunt produse substituibile. La fel ca si vinul, originea si locul de provenienta conteaza", sustine Lawrence Kurzius, directorul general de la McCormick & Company.Pe langa gustul diferit, usturoiul din California se vinde in mod traditional la un pret mai mare decat cel din China. In prezent o cutie de 30 de livre (13,6 kilograme) de usturoi din California se vinde pentru 60 de dolari pe piata angro. Comparativ, usturoiul chinez se vinde pentru 20 de dolari cutia iar dupa introducerea tarifelor pretul a crescut la 40 de dolari cutia, urmand a creste si mai mult.Noile profituri de care se bucura cultivatorii americani de usturoi ca urmare a ultimelor tarife vamale sunt o exceptie in sectorul agricol american. Anul trecut China a reactionat la tarifele impuse de Trump prin introducerea unor tarife vamale similare pentru o serie de produse americane, inclusiv soia boabe, porumb si carne de porc.