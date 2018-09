Comisarul european pentru Agricultura: 75% din porcii crescuti in gospodariile UE sunt in Romania; Sa ajutam la stoparea raspandirii pestei

"Pesta porcina africana, reforma PAC si situatia bugetara sunt subiecte pe care le-am discutat deja cu domnul ministru si cu premierul Romaniei. Pe pesta porcina lucram indeaproape pentru ca 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana sunt in Romania, asa ca noi ne intensificam eforturile pentru a vedea ce putem face mai mult pe partea de supraveghere si control.Domnul ministru (ministrul Agriculturii, Petre Daea, n.r.) m-a informat recent despre intentia de a obtine asistenta de la Comisia Europeana pentru a-i ajuta financiar pe fermieri pentru a face fata acestei situatii foarte dificile daca trebuie sa stopeze productia din cauza implementarii programului. Exista solutii si in cadrul programului de dezvoltare rurala si ceva sprijin pentru fermieri, dar cel mai important este sa punem capat raspandirii acestei boli", a spus Hogan intr-o conferinta de presa la Ministerul Agriculturii.Acesta a precizat ca cele 800 de focare de pesta detectate in Romania reprezinta un indicator al rezultatului de detectare a bolii."Sigur este o cifra mare de focare de boala intr-o perioada scurta de timp, dar vom continua sa-l sustinem pe ministru si pe fermieri in ceea ce priveste masurile de supraveghere, serviciile veterinare, cercetarea si vom incerca sa oferim si un vaccin care sa functioneze in viitor. Avem 10 milioane de euro alocati in 2019 pentru cercetare la nivelul UE. Dar, pe termen scurt, trebuie sa ajutam la stoparea raspandirii bolii in Romania pentru ca are impact si asupra tarilor invecinate, asupra comertului in UE cu carnea de porc si sa-i sustinem pe fermieri sa faca fata masurilor de biosecuritate suplimentare care au fost introduse cu ajutorul CE si a Guvernului roman", a adaugat Hogan.El a sustinut ca este satisfacut de nivelul cooperarii intre Guvernul Romaniei si CE."Astazi am vrut sa vedem cum ne putem ajuta unii pe altii mai mult cu supraveghere si detectare, vom continua sa venim cu sprijin de la CE astfel incat sa putem intensifica eforturile in zone afectate. Sunt incantat ca avem un raspuns foarte pozitiv in interesul stoparii acestei boli", a mai spus Hogan.Intrebat cum considera ca poate fi stopata raspandirea pestei porcine africane in conditiile in care s-au descoperit multe ferme clandestine de crestere a porcilor, seful de la Agricultura, Petre Daea, a precizat ca regulile trebuie respectate de toti iar acolo unde nu se respecta regula, trebuie sa intervina legea"."Din nefericire apar si aceste situatii tocmai de aceea activitatea trebuie intensificata si tinerea sub control tine si de acest lucru, cartografierea fiecarei ferme in parte si sa intelegem toti ca regulile trebuie respectate de catre toti, iar acolo unde nu se respecta regula, trebuie sa intervina legea. Respectarea legii sanitar-veterinare si a conditiilor de crestere a animalelor este foarte importanta. Il asigur pe domnul comisar ca vom merge pe acelasi drum al increderii in puterile noastre si in posibilitatile pe care le avem pentru a stopa acest fenomen extrem de grav care din nefericire s-a internationalizat. Azi suntem intr-un manunchi, un numar mai mare de tari, trebuie sa luptam in comun si sa gasim solutia, inclusiv din cercetare. Noi, in Romania, ne-am hotarat sa facem un centru de cercetare pentru pesta porcina africana. Am discutat cu colegii din jurul nostru, am discutat cu ministrul Agriculturii din Bulgaria, care este de acord sa realizam impreuna ceea ce ne trebuie in viitor, intrucat cercetarea trebuie sa ajunga la izvorul acestei boli si sa gaseasca solutii, in asa fel incat costurile sa fie reduse, iar reusita sa fie pe deplin", a declarat ministrul Agriculturii, Petrea Daea.Intrebat daca Guvernul va interzice cresterea porcilor in gospodarii pentru a evita raspandirea pestei porcine africane din Romania, ministrul Agriculturii a raspuns: "Sigur ca nu interzicem cresterea porcului, dar cresterea se va face in conditii sanitare pe care trebuie sa le respectam cu totii, in conditii de biosecuritate ridicata, ca sa ne protejam de aceasta molima si de altele".Potrivit Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete, cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti.In total, au fost sacrificati 232.722 de porci afectati de boala, de la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare.Comisarul european Phil Hogan, responsabil pentru agricultura si dezvoltare rurala, se afla joi si vineri in vizita la Bucuresti si Cluj Napoca.