Comisia Europeana ne mai da 3,9 milioane de euro pentru combaterea pestei porcine africane

"Comisia Europeana a virat catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, in data 28 decembrie, a doua transa in valoare de 3,9 milioane de euro, din grantul in valoare de 34.278.750 de euro, reprezentand contributia financiara a Uniunii la actiunile angajate de tara noastra pentru combaterea pestei porcine africane. Aceasta plata a fost efectuata in conditiile in care Decizia 'SANTE/ EM/ AH/2018/ASF/RO', de acordare a subventiei, permite plata unui avans de pana la 50% si a platilor ulterioare", mentioneaza autoritatea.Potrivit sursei citate, corespondenta oficiala a Comisiei Europene prevede ca urmatoarea transa din avans va fi acordata atunci cand situatia bugetara o va permite."Plata, intr-un timp scurt de la acordarea Deciziei Grant, a 13,9 milioane de euro din avansul de 17 milioane de euro, este o confirmare a faptului ca Guvernul Romaniei a actionat si actioneaza pentru combaterea pestei porcine africane in deplina conformitate cu solicitarile Comisia Europeana", noteaza ANSVSA.Prima transa, in valoare de 10 milioane de euro, din grantul acordat de Comisia Europeana pentru masurile de urgenta privind combaterea pestei porcine africane, a fost virata Romaniei in data 13 decembrie 2018.Prezenta virusului PPA a fost semnalata in Romania, pentru prima data, pe 31 iulie 2017, in judetul Satu-Mare, insa in acest an virusul s-a extins, iar in prezent evolueaza 301 localitati din 19 judete.Conform celor mai recente date oficiale, numarul focarelor a ajuns la 1.145, dintre care 19 in exploatatii comerciale si 558 de cazuri la mistreti.In total, au fost eliminati 364.212 de porci afectati de aceasta boala, iar 8.535 de proprietari au fost despagubiti pana la data de 28 decembrie 2018. Valoarea totala a platilor a ajuns la aproape 251,121 milioane de lei.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pentru aceasta boala nu exista vaccin si nici tratament. Singurele metode de preventie eficiente sunt mentinerea unui nivel inalt de biosecuritate la ferme si gestionarea rapida si eficienta a posibilelor focare de boala - raportare, restrictii privind miscarea animalelor, a produselor si subproduselor provenite de la porcine, sacrificarea animalelor susceptibile si controlul circulatiei animalelor.Potrivit autoritatilor veterinare, pesta porcina africana nu afecteaza si nu se transmite la oameni, neexistand nici cel mai mic risc de imbolnavire, insa exista un impact la nivel social si din punct de vedere economic.