Schimbarile climatice risca sa afecteze si berea, care va deveni tot mai putina si mai scumpa

Potrivit acestui studiu, realizat de cercetatori de la University of California Irvine (SUA) si University of East Anglia (Marea Britanie), fenomene meteo extreme precum valuri de caldura si seceta vor fi inregistrate odata la doi sau trei ani in a doua jumatate a secolului daca temperaturile continua sa creasca in ritmurile actuale. In aceste conditii, randamentul mediu global al culturilor de orz ar urma sa scada cu 3% pana la 17%. Mai putin orz va insemna mai putina bere si cresteri de preturi.Tarile unde preturile ar putea sa creasca cel mai mult vor fi Irlanda, Italia, Canada si Polonia. In perioadele unor fenomene meteo extreme, pretul unei sticle de 500 de mililitri de bere in Irlanda ar urma sa creasca de la 2,50 pana la 5,00 de dolari.Dabo Guan, profesor la University of East Anglia si principalul autor al raportului, a recunoscut ca problemele legate de bere sunt minore in comparatie cu alte probleme provocate de schimbarile climatice precum securitatea alimentara, pagubele provocate de furtuni si lipsurile in aprovizionarea cu apa proaspata. Insa riscurile la adresa unei bauturi de care oamenii se bucura de mii de ani este un semnal ca nici consumatorii din tarile dezvoltate nu pot evita efectele incalzirii climei."Schimbarile climatice ne vor afecta pe toti, nu doar pe oamenii din India sau Africa. Consumatorii din tarile dezvoltate care vor sa evite lipsurile in aprovizionare ar trebui sa sprijine politicile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, considerate vinovate pentru incalzirea planetei", a subliniat profesorul Dabo Guan.Multe tari si-au constituit rezerve de urgenta pentru o serie de produse de baza precum porumbul, orezul sau graul, pentru a putea raspunde unor deficiente de aprovizionare precum si majorarilor bruste de preturi. Insa marea majoritate a statelor nu au si rezerve de orz, ceea ce face aceasta cereala vulnerabila la schimbarile climatice.Jess Newman, responsabil cu agronomia la producatorul de bere Anheuser-Busch, a anuntat ca firma americana lucreaza la dezvoltarea unui soi de orz rezistent la seceta si de asemenea colaboreaza cu fermierii pentru a reduce necesarul lor de apa, de exemplu, prin introducerea unor sisteme de irigatii de tip sprinklere, mai apropiate de sol.Studiul nu a analizat efectele schimbarilor climatice asupra altor ingrediente de baza utilizate la productia de bere precum este hameiul.