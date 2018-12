Cultivatorii de usturoi ar putea primi sprijin financiar de 1.000 de euro/ha in 2019

"Sprijinul se acorda incepand cu anul 2019 in cuantum de 1.000 euro/hectarul cultivat cu usturoi, suprafata minima eligibila fiind de 0,3 hectare. Calculul sprijinului se face proportional cu suprafata de pe care s-a valorificat o cantitate minima de 5.000 kg/ha. Bugetul pentru anul 2019 este de doua milioane de euro, reprezentand echivalentul in lei a sumei de 9,3 milioane de lei", se arata in nota de fundamentare.Bugetul schemei,, Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi' se aproba anual, iar programul se desfasoara pe o perioada de 3 ani, respectiv 2019 - 2021.Conform documentului, beneficiarii acestui sprijin financiar sunt: producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat deproducator emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, valabil pana la data platii ajutorului de stat; producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale; producatorii agricoli persoane juridice.Astfel, cei care vor sa beneficieze de aceste ajutor de minimis pentru cultura de usturoi trebuie sa detina o suprafata cultivata cu usturoi de minim 3.000 mp, sa sa valorifice o cantitate de usturoi de minim 5.000 kg/ha dovedita cu documente justificative, sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu usturoi in anul de cerere si sa sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei.Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 15.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare.De asemenea, prin proiectul de act normativ se prevede interdictia acordarii ajutorului de minimis solicitantilor a caror suprafata de culturi de usturoi este obtinuta prin divizarea unei exploatatii existente la data de 1 ianuarie a anului de cerere, cu exceptia succesiunilor si a contractelor de vanzare cumparare.Valorificarea productiei se face in perioada 1 iulie - 29 noiembrie, inclusiv, a anului de cerere.In ultimii opt ani, Romania a inregistrat un declin cu aproape 20% la productia de usturoi, de la circa 67.000 de tone in 2010, la numai 55.000 de tone anul trecut, in timp ce importurile au crescut semnificativ pentru a asigura consumul intern."In Romania, suprafata cultivata cu usturoi in anul 2017 a fost de 9.974 hectare, obtinandu-se o productie de 55.673 tone.Majoritatea suprafetelor sunt exploatate de catre micii fermieri constituiti in ferme de familie. In perioada 2010-2017, trendul general al productiei a fost descrescator. In anii 2016 si 2017 productia de usturoi a inregistrat un declin. Comparativ cu anul 2010, in anul 2017 productia de usturoi a scazut cu 11,5 mii tone", se arata in nota de fundamentare.Judetele cu cele mai mari suprafete cultivate cu usturoi sunt: Botosani, Dolj, Iasi, Mehedinti, Suceava, Teleorman si Timis.In urma analizei datelor comunicate de directiile pentru agricultura judetene a rezultat o suprafata medie a exploatatiei de 0,22 ha. Circa 62% din totalul exploatatiilor cultivate cu usturoi au dimensiuni cuprinse intre 0,004 ha si 1 ha.La nivelul Romaniei, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situeaza in jurul valorii de 155,9 kg, din care consumul de usturoi anual/cap de locuitor reprezinta 2,2 kg, respectiv 1,41% din consumul total de legume."Deficitul de productie la cultura de usturoi cultivat in camp se datoreaza costurilor mari de productie, deficitului de samanta din soiuri autohtone, lipsa gamei de masini si utilaje necesare aplicarii tehnologiei precum si slaba asociere a producatorilor agricoli. Lipsa spatiilor destinate conditionarii (sortare, ambalare etc.) si pastrarii corespunzatoare a usturoiului, a creat dificultati in valorificarea productiei catre piata, ceea ce a condus la cresterea importului de usturoi", se spune in document.Principalele tari din UE de unde se aduce usturoi pe piata autohtona sunt: Olanda, R. Ceha, Spania, Ungaria, Germania, Grecia, Franta, Polonia, Bulgaria, iar din tarile terte: Turcia, China, Egipt si Moldova. Ponderea importurilor din tari terte este de 3% din totalul schimburilor comerciale pentru anul 2017.In anul 2017, Romania a importat 6.095,26 tone usturoi. Avand in vedere consumul de usturoi de 43.603 tone/an se constata un deficit de usturoi de 14.435 tone."Pentru a se asigura necesarul de consum al populatiei trebuie mentinute suprafetele dedicate acestei culturi si incurajareaproducatorilor sa nu abandoneze aceasta cultura precum si aparitia de noi producatori in zonele cu traditie si nu numai. (...) In urma consultarilor cu formele asociative reprezentative din sector, precum si a intalnirilor ce au avut loc in perioada 2017-2018 cu producatorii agricoli cultivatori de usturoi/comercianti s-a stabilit sustinerea usturoiului ca produs deficitar", se mai arata in nota de fundamentare.