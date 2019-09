Cum alegem tractoarele

Daca lucrati in agricultura si aveti teren mult, nu puteti face fara un tractor agricol. Ce sa alegeti intre un tractor nou si unul folosit, ce tipuri de tractor exista, ce caracteristici ar trebui sa luati in calcul: exista multe aspecte de luat in considerare atunci cand trebuie sa cumparati un tractor agricol pentru dvs. De asemenea, trebuie sa va pregatiti si in ceea ce priveste un stoc de piese tractor Fiind utilaje folosite la munci grele, tractoarele necesita adesea schimburi sau reparatii. De aceea, trebuie sa cumparati mereu piese de schimb de cea mai buna calitate. Pentru a va scuti de efort, va recomandam magazinul tractorsud.ro unde puteti gasi o gama larga de piese utilaje agricole , la preturi excelente si de calitate foarte buna.Pe site sunt disponibile piese de la Massey Ferguson, Ford New Holland sau John Deere, pentru a aminti doar cateva nume mari. Insa, inainte de a lua piesele de tractor, trebuie sa stiti ce fel de masinarie va este necesara.pot fi utilizate pentru aproape toate operatiunile agricole, iar datorita dinamismului si versatilitatii lor sunt cele mai vandute;sunt folositi pentru soluri deosebit de impermeabile, sunt cunoscute si cu numele de tractoare de deal. Caracteristicile care le diferentiaza sunt puterea ridicata si centrul de greutate redus. Acestea necesita o pregatire buna pentru a fi manevrate. Sunt potrivite pentru terenuri inclinate sau inegale, precum cele cultivate cu fructe;tractoarele echipate cu senile de cauciuc in loc de senile metalice, au o putere mai mare si ofera o viteza mai mare pe drum;sunt caracterizate de o putere mare de tragere si o compactare redusa a solului;potrivite pentru solurile mlastinoase, custile sunt utilizate numai atunci cand nu este necesar sa se compacteze prea mult solul.Pentru a cumpara un tractor nou sau folosit este, de asemenea, foarte important sa luati in considerare tipul de recolta pe care trebuie sa il lucrati. De fapt, exista multe tipuri de tractoare cu caracteristici diferite, in functie de munca pe care trebuie sa o faca.Prin urmare, luati in considerare recolta actuala si viitoare pentru care trebuie sa se foloseasca utilajul. In functie de modul in care este utilizat pe sol, puteti opta pentru o caracteristica specifica a motorului si a dispozitivelor care vor fi atasate.In camp deschis: acestea sunt terenuri cultivate cu cereale sau fan, deci trebuie folosit un tractor mare, deoarece aceste culturi necesita atasarea dispozitivelor cu dimensiuni mari;In ferma: dispozitivul trebuie ales pentru capacitatea sa de a transporta cantitati mari de hrana pentru animale si trebuie sa existe carlige pentru montarea remorcilor care poarta aceste greutati;In podgorii si culturile cu randuri: in acest caz tractorul trebuie sa asigure capacitatea de manevra, prin urmare trebuie sa fie subtire si compact pentru a putea fi utilizat in spatii foarte mici.Cand sunteti pe punctul de a cumpara un tractor agricol, prima intrebare care apare este daca este mai bine sa-l cumparati nou sau folosit. Evident pentru cei fara probleme de buget, alegerea este un vehicul nou.Cu toate acestea, exista cateva aspecte de luat in considerare care ar putea inclina balanta spre cel folosit. Un tractor nou va oferi o eficienta mai mare (si va duce la o productivitate mai mare), va permite sa patrunda in aer mai putini poluanti si sa asigure un confort mai mare si o siguranta mai mare.Dar, fara indoiala, un pret mare este ceva dificil pentru intreprinderile mici care nu au buget suficient pentru a-si permite un tractor nou.In schimb, cumpararea unui tractor folosit ar putea fi ocazia potrivita daca trebuie sa-l utilizati doar intr-o anumita perioada a anului si nu doriti sa investiti prea mult.In plus, un vehicul mai puternic, cu caracteristici mai bune si performante mai mari, poate fi disponibil la un pret mai mic decat noul tractor in sine. Cu o intretinere buna, un tractor uzat poate fi de asemenea utilizat de cativa ani.Si cum spuneam, nu trebuie sa va faceti griji pentru ca magazinul tractorsud.ro va poate oferi orice piesa, indiferent de marca tractorului. De asemenea, aveti garantia ca aceasta piesa va ajunge cat mai repede la dvs. pentru ca utilizarea tractorului sa se faca cat mai repede.Cu un pic de noroc, prin urmare, puteti face o adevarata afacere apeland la piata de ocazie.