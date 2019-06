Cum poti identifica de acum pepenii romanesti in piete

"Incepand cu aceasta saptamana, producatorii din bazine legumicole consacrate, precum cele din Dolj, Braila, Buzau, Ialomita, Giurgiu recolteaza si livreaza catre consumatori cantitati din ce in ce mai mari de pepeni, conditiile climatice din acest an asigurand productii mari si de calitate foarte buna. Spre exemplu, din binecunoscuta zona Dabuleni se livreaza catre pietele agroalimentare din Bucuresti si din tara sute de tone de pepeni proaspeti, cantitatile ce urmeaza a fi recoltate si livrate fiind in crestere continua", noteaza ministerul de resort intr-un comunicat de presa transmis miercuri AGERPRES.Potrivit sursei citate, pentru identificarea producatorilor autohtoni si a pepenilor romanesti, se aplica masura etichetarii standard. Astfel, eticheta cuprinde informatii privind denumirea producatorului, localitatea de origine, data recoltarii si pretul cu amanuntul.MADR mentioneaza ca, prin inspectorii din cadrul Directiilor pentru Agricultura Judetene, asigura in permanenta ca sunt respectate prevederile Legii nr.145/2014 si ale OMADR nr.225/2017, astfel incat consumatorii sa fie corect informati asupra provenientei fructelor si legumelor din pietele agroalimentare.