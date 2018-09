Daea, dupa ce peste 140.000 de porci au fost ucisi: Putem repopula in trei luni, trei saptamani si trei zile

"Romania are in prezent 4,5 milioane de porci, iar noi am ucis pana acum 140.000 de porci. Eu spun ca repede putem reface, putem repopula, in trei luni, trei saptamani si trei zile. Sunt ferme de porci, avem 260 de unitati in Romania carora le dam bani pentru bunastare si ei le dezvolta. E adevarat ca acum temerea este mare", a precizat Daea.El a prezentat o situatia la zi a localitatilor afectate de pesta porcina africana, explicand ca nu judetul intreg este afectat, chiar daca la ora actuala sunt active 178 de focare din 11 judete."Este adevarat ca pe harta judetele toate sunt rosii, dar nu trebuie sa dramatizam. Sunt 11 judete, iar in acestea sunt 2.588 de UAT-uri. Ce inseamna UAT-uri? Sate, comune, orase, municipii. Din 2.588, in 178 (localitati) sunt cazuri de PPA, adica 6,9% din cele 2.588 de UAT-uri. Judetul Bihor din 531 are 1,3% afectate, Satu Mare, din 285 are 1,1%. Este adevarat, Tulcea din 184 are 74, care inseamna 40,2%, iar in Ialomita si Constanta sunt procente de 13%. Lumea cand aude spune ca e in tot judetul. Nu este tot judetul. Introducem panica si este nenorocire", a explicat ministrul Agriculturii.Daea sustine ca trebuie spus foarte clar populatiei ca nu exista alta cale, desi este dureroasa, decat sacrificarea porcilor in cazul acestei boli extrem de grave."Trebuie sa spunem foarte clar populatiei ca nu exista alta cale, e dureroasa si o spune un om care stie ce inseamna cetateanul roman, omul de la tara. Ii stiu pe nea Gheorghe, dada Maria, Nicoleta si asa mai departe. (...) E taran de-al meu, pun mana pe el, ma uit in ochii lui cu lacrimi in ochi, si eu si el, si trecem peste acest moment. Hai sa ne dam mana, hai sa fim puternici, hai sa trecem peste acest necaz, hai sa punem tara... nu mai e loc de intors", a subliniat ministrul.El a mentionat ca a cerut sprijin la Bruxelles pentru combaterea PPA, iar 12 state au sarit in ajutorul Romaniei."Am solicitat sprijin din partea CE si 12 state ne-au sarit in ajutor, incepand de la Lituania si Letonia, care au fost in aceasta situatie, inclusiv am vorbit cu ministrii din Germania si Austria. Am rugat presedintia Austriei sa imi admita pe ordinea de zi un raport, o informare a CE. Noi suntem aici aparatori ai granitei noastre dar si ai granitei europene pe partea de est a tarii, care are 400 de km si inseamna si apa si uscat. (...) Din pacate, au explodat si la noi focarele. Eu am spus de fiecare data ca trebuie sa ne pregatim aici. Noi stiti cum suntem acum, ca un om care a pus apa in butoi si vede pe unde curge. Lucrurile acestea trebuie sa ne dea de gandit, sa punem in plan pentru viitorul tarii masuri care sa asigure tara ca lucrurile pot fi si sunt controlate", a aratat seful MADR.Nu in ultimul rand, acesta a afirmat ca virusul pestei porcine africane "a maturat 16 tari ale lumii", ajungand in China, Portugalia si Spania. "Portugalia a scapat de virus dupa 13 ani si Spania dupa 30 de ani, iar in Sardinia nici acum, dupa 41 de ani. Este un virus extrem de periculos, care nu are antidot. Moartea animalului este sigura. Nu are treaba cu omul. Noi, Romania, ne-am aparat prin masuri preventive de acest virus timp de 5 ani. Virusul a intrat si el nu a intrat pe granita cu pasaportul, ca sa il controlezi sau vine virusul calare pe bicicleta. Noi nu am renuntat la nicio masura", a mai spus ministrul Agriculturii.