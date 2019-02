Daea: Nu imi permit sa las de trei ori cantitatea de peste sa o manance cormoranul si noi sa ne facem ca nu stim

"Este un raport al Parlamentului European din noiembrie care atrage atentia in zona asta cu cormoranul. Este problema Romaniei si a Europei. Sunt 300.000 de tone de peste mancat de cormorani si e hrana romanilor si a europenilor. Peste cateva zile o sa ma duc la Comisia Europeana pentru ca am stabilit o intalnire cu reprezentantii de la comisie sa ma duc cu un program pe care sa-l autorizam impreuna si sa luam masurile necesare. (...) Reducem efectivele prin metode cunoscute si aplicate de alte tari. Dumneavoastra ati vrea sa alegeti intre cormorani si romani: Eu nu aleg aici, romanul are prioritate aici. Aici nu este vorba de ales intre cormorani, ca imi place mie cum zboara si avem ONG-uri care cantaresc imaginar ce inseamna acest domeniu. Eu sunt ministerul hranei. Eu raspund de hrana in Romania. Sunt responsabil in fata Guvernului si a primului ministru de politicile in domeniu. Nu imi permit sa las de trei ori cantitatea de peste sa o manance cormoranul si noi sa ne facem ca nu stim", a spus Daea.Ministrul Agriculturii a reiterat ca productia de peste a Romaniei este de numai 12.000 de tone, deoarece cormoranii mananca 30.000 de tone, iar numarul acestor pasari in tara noastra este de 100.000."O sa vedeti un raport (al Parlamentului European n.r.), o rezolutie in Parlament cu 23 de voturi pentru, trei impotriva si o abtinere, care spune ca problema Europei sunt 300.000 de tone de peste care se pierd din cauza acestei pasari care n-are dusman, care e dusmanul numarul unu al pisciculturii. Sunt foarte multi cormorani, atat de multi ca nu se feresc de oameni. La nivelul Uniunii Europene, prin recensamant, sunt intre 1,7-1,8 milioane exemplare. In Romania sunt 100.000. Productia de peste este de 12.000 de tone. Ei mananca in jur de 30.000 de mii de tone. Se pot produce 55.000 de tone...", a explicat seful de la Agricultura.A