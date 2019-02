Daea: Peste cateva zile ajungem la aproape 1,6 miliarde de euro adusi in Romania in acest an

"Peste cateva zile vom ajunge la aproape 1,6 miliarde de euro adusi in Romania in primele doua luni ale anului. E un efort extraordinar, dar merita sa faci. E un efort al tuturor, dar a meritat si este o speranta inzecita ca putem face mai mult. Cum? Mergand pe acelasi drum al seriozitatii, al implicarii si, evident, al urmaririi cu tenacitate a derularii fiecarui proiect in parte", a spus Petre Daea, la conferinta nationala cu tema "Satul romanesc are viitor".Potrivit ministrului Agriculturii, mai mult de 7,5 miliarde de euro au alimentat agricultura si spatiul rural din Romania."Facand un total pe 48%, ceea ce inseamna 3,9 miliarde de euro AFIR, asta este cifra, adunand laolalta banii din platile directe si Planul National de Dezvoltare Rurala, Romania, pana la aceasta data, si cu suma care a intrat astazi in tara, depaseste 7,5 miliarde de euro, bani care au alimentat agricultura si spatiul rural.O suma extrem de importanta, care se cantareste prin obiective de investitii specifice activitatii AFIR, care se cantareste prin productii specifice activitatii APIA, care a ridicat Romania pe o treapta de respect in Uniunea Europeana si pe o treapta atat de necesara si atat de cautata de fiecare dintre noi.Merita toti cei care au contribuit la acest efort sa prinda din respectul muncii felicitarile care se impun in momentul acesta de bilant", a mentionat Daea.Seful de la Agricultura a adaugat ca peste 866.000 de fermieri beneficiaza de acest sprijin si mai mult de 2,5 milioane de romani au beneficiat direct sau indirect de avantajele investitiilor create in spatiul rural.