Daea: Productia de grau a Romaniei depaseste 10 milioane de tone in 2018

"Anul acesta, Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme, de la temperaturi ridicate in primavara care au intepenit rasaritul semintelor si care au generat secatuirea solului de apa, la lipsa acestor precipitatii in intervalul de inceput al productiei si apoi urmat de evolutii atipice cu cantitati de apa foarte mari (...) Am incheiat recoltatul la grau, am spus ca nu vom da cifre pana nu adunam ultima cantitate de produs si pana cand nu este sub cheia fermierului, sa se bucure de ea, sa si- o imparta cum doreste, sa o duca unde doreste si sa castige cat poate. Va pot spune ca la grau am facut mai mult ca anul trecut, desi am avut un an greu, cu temperaturi mari, dar prin dotarea pe care au avut-o fermierii, prin concentrarea lor din timpul zilei, prin urmarirea fazelor de vegetatie, prin programul de lucru fermierii au reusit sa adune graul, iar productia este cu 200.000 de tone mai mult decat anul trecut. E o productie pe care fermierii o merita, pe care tara trebuie sa o foloseasca si pe care noi toti trebuie sa o consemnam ca atare. Practic, este prima data, cu anul trecut, cand Romania depaseste 10 milioane de tone de grau", a precizat Daea.Acesta a subliniat ca anul acesta cea mai grea perioada pentru grau a fost perioada de recoltat, in conditiile in care, dintr-un calcul facut pe o anumita ferma, care a furnizat aceste date, "in 30 de zile a avut doar 4 zile bune de lucru si acestea adunate, nu de dimineata pana seara".In opinia ministrului, Romania "s-a fortificat din punct de vedere agricol" si "nu v-a mai parasi acest piedestal pe care s-a urcat", pentru ca fermierii "s-au dotat si pot face fata vicisitudinilor naturii"."In acest an greu fermierii si-au dovedit dotarea tehnica de-a lungul vremii. Romania nu v-a mai parasi aceste piedestal pe care s-a urcat, pentru ca a reusit sa se fortifice. Romania s-a fortificat din punct de vedere agricol si se va fortifica in continuare pentru a fermierii stiu ce au de facut, s-au dotat, iar rezultatele de productie ii ajuta prin castig si pot face fata vicisitudinilor naturii", a adaugat ministrul Agriculturii.Seful MADR a adaugat ca si la orz si orzoaica Romania a avut o productie buna, mult mai mare ca anul trecut.Datele MADR arata ca recolta de grau din acest an a depasit 10,2 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare fata de anul trecut cand s-a cifrat la 10 milioane de tone.Zece judete au realizat peste 5 milioane de tone din recolta, respectiv Timis cu o medie de 6.200 kg /ha, Arad (6.100 kg/ha), Bihor (6.095 kg/ha), Giurgiu (5.800 kg/ha), Constanta (5.652 kg/ha), Mehedinti (5.400 kg/ha), Calarasi (5.300 kg/ha), Ialomita (5.300 kg/ha), Satu Mare (5.100 kg/ha) si Braila (5.086 kg/ha).Recolta de cereale paioase de vara a ajuns la 12,826 milioane de tone, in crestere usoara, sub 1%, fata de anul trecut, cand a fost de 12,709 milioane de tone, cu o productie medie de 4.655 kg/ha, comparativ cu anul trecut, de 4.598 kg/ha.De asemenea, recolta de orz s-a cifrat la 1,39 milioane de tone, cu o medie de 5.204 kg/ha, plus 9,5% fata de anul trecut (1,271 milioane tone si o medie de 4.731 kg/ha in 2017).In aceste conditii, recolta de cereale paioase de vara a ajuns la 12,826 milioane de tone, in crestere usoara, sub 1%, fata de anul trecut, cu o productie medie de 4.655 kg/ha. Anul trecut, s-au raportat 12,709 milioane de tone, cu o productie medie de 4.598 kg/ha.Recent, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR), Laurentiu Baciu, sustinea ca recolta de grau din acest an va fi "fara niciun dubiu" mai slaba decat anul trecut - in prezent estimarile arata o diminuare cu cel putin 20% fata de 2017 - dar pe masura ce se intarzie cu secerisul din cauza apei acumulate pe camp, pierderile vor creste.Desi recoltele de orz si orzoaica au fost recoltate in bune conditii, inainte de inceperea ploilor, productia de rapita a suferit o pierdere de cel putin 50% fata de anul trecut din cauza lipsei de apa in prima etapa, iar ulterior din cauza valului de precipitatii si a fenomenelor extreme: grindina si furtuna.Salvarea pare sa vina in acest an de la porumb si floarea soarelui, care in prezent se afla intr-o stare de dezvoltare normala, cu toate ca excesul de umiditate a permis dezvoltarea agresiva a bolilor si daunatorilor.Potrivit sefului LAPAR, anul 2018 pentru culturile agricole a fost unul dintre cei mai capriciosi din ultimii cativa zeci de ani, pentru ca au fost consemnati absolut toti factorii pe care ii poate dezvolta natura: seceta, inundatii, grindina, furtuni si exces de umiditate.Anul trecut, Romania a raportat o productie totala de cereale de aproape 27 de milioane de tone, adica 1,4 tone pe fiecare roman, cu recorduri istorice la grau, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi, struguri si porumb.Productia de grau, secara si triticale a fost de circa 10 milioane de tone, cu un randament de 4,83 tone la hectar, in timp ce la porumb, recolta "a sarit" la 14,5 milioane de tone, cu o medie aproape 6 tone la hectar. Si la floarea-soarelui a fost consemnata o productie record de 3,167 milioane de tone in 2017, cu un randament de 2,72 tone la hectar.Conform datelor statistice, in randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania ocupa, in 2017, primul loc la floarea soarelui (in functie de suprafata cultivata si de productia realizata), locul intai la porumb boabe in functie de suprafata cultivata, si locul doi la productia realizata, dupa Franta. De asemenea, la grau era pe locul cinci atat la suprafata cultivata, cat si la productie.