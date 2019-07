Daea: Romania va avea pentru prima data in istorie trei ani agricoli buni unul dupa altul

"Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru exceptional pentru fermieri, nemaiintalnit, pentru ca in 2017 am avut 9 recorduri istorice, in 2018 am avut sase si acum spun ca nu ne mai dam jos de pe podiumul UE, pentru ca fermierii s-au dotat, au indemanarea necesara tehnologica, respecta tehnologiile, bravo lor, se lupta in conditii extraordinare, iar statul este aproape cu subventiile si la timp", a precizat Petre Daea, la TVR 1.In 2018, Romania a inregistrat o recolta totala de cereale de aproximativ 32 de milioane de tone, clasandu-se pe locul trei in Uniunea Europeana (UE), dupa Franta si Germania.La porumb boabe, Romania a fost pentru al doilea an consecutiv pe prima pozitie din UE, cu o recolta totala de 19 milioane de tone, in crestere cu aproape 33% fata de 2017 si un randament de 7,8 tone/hectar, devansand Franta, care a obtinut 12,59 milioane de tone anul trecut.In ceea ce priveste productia de grau, tara noastra a ocupat pozitia a 4-a in UE, cu 10,27 milioane de tone, un plus de 2,36% fata de 2017 si o medie de 4,8 tone/ha. Recolta de floarea soarelui a urcat la 3,35 milioane de tone in 2018, fiind mai mare cu 15,01% fata de 2017, la un randament de 2,9 tone/ha. Aceste date au pozitionat Romania din nou pe primul loc in UE.In 2017, recolta totala de cereale anuntata de autoritati a fost de aproape 27 de milioane de tone, adica 1,4 tone pentru fiecare roman.Productia de grau, secara si triticale a fost de circa 10 milioane de tone, cea de rapita de 1,7 milioane de tone, iar la floarea-soarelui - 3,167 milioane de tone - mai mare cu peste un milion de tone fata de recolta anului 2016, cand Romania s-a aflat pe primul loc in Uniunea Europeana (UE), atat la suprafata cultivata cu floarea soarelui cat si la productie, cu un total de 1,95 milioane de tone de pe 1,01 milioane hectare.Recolta de porumb boabe a fost de 14,5 milioane de tone cu o medie de aproape 6 tone la hectar.In 2017, recordurile din vegetal s-au tinut lant: grau, rapita, mazare, orz, floarea-soarelui, soia, porumb, cartofi si struguri.