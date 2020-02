Echipamente si accesorii pentru agricultori profesionisti de la Tractorsud.ro!

Nu este de mirare ca putini oameni aleg sa investeasca si sa lucreze pamantul, insa si cei care o fac, de obicei, aleg metode profesionale care sa ii ajute. Magazinul Tractorsud.ro este un expert in acest domeniu, comercializand o gama vasta de produse si accesorii. Clientii pot cumpara pe pe site-ul acestui magazin piese combina Laverda , piese pentru tractor, pluguri, semanatoare, insecticide, ingrasamant, freze, discuri, acumulatori, solutii de lubrifiat sau pistoane. Gama este destul de mare si de vasta, astfel incat indiferent de brand-ul utilajului pe care il folosesti, la Tractorsud.ro cu siguranta vei gasi piesa de care ai nevoie.Multi aleg masinariile agricole Laverda din mai multe motive. Productia acestor masinarii incepe intre 1873 si Primul Razboi Mondial, si a fost compusa din:-echipamente agricole pentru prelucrarea a produselor, iar acestea au fost;-foarfece manuale;-ventilatoare pentru boabe;-masini de tocat porumb;-tocatoare de furaje;-prese manuale;-masini de vinificatie: concasoare;-prese, pompe pentru transferul vinurilor.Aceste masinarii au dus la inovatii si mai mari, oferind o siguranta si incredere agricultorilor din aceea perioada.In anul 1947 a fost introdusa prima masina de tuns iarba M4 Gioiello.Anul 1956 a dat nastere primei combine autopropulsata, M60, iar in 1971 a fost lansata combinatia autonivelanta M100 AL, destinata terenurilor de deal. In aceasta perioada compania este liderul incontestabil al pietei italiene si este prezenta in peste 40 de tari din intreaga lume.In 1966, Laverda a achizitionat fabrica aeronautica Caproni din Trento unde a fost instalata o turnatorie mare si moderna. Infiintata de Francesco Laverda, filiala Laverda SpA Trento a fost initial destinata constructiei de avioane de turism, rulote si alte produse de agrement. Laverda este o companie care ofera calitate si traditie, iar acesta este motivul principal pentru care fermierii din intreaga lume prefera acest brand de masinarii agricole. Acum, Laverda este un brand prezent si apreciat de pe site-ul Tractorsud.ro.O combina moderna are pierderi foarte mici la recoltare, cu valori care merg, in functie de producator si utilaj, de la cca 0,2% pana la un maxim de 1%, fata de generatiile vechi, care inregistreaza valori de 2% si peste. La o productie medie de 3,5 tone la hectar si un pret mediu de 200 euro/tona, reducerea pierderilor cu 1% inseamna 7 euro/hectar, iar la ferma de 500 h inseamna 3500 euro/an, iar castigul poate fi similar si pentru alte culturi. De asemenea, sistemele de ghidare prin satelit au un impact major asupra reducerii gradului de suprapunere a randurilor. Unii producatori confirma reducerea suprapunerilor cu pana la 90% atat in urma stabilirii pozitiei in teren prin GPS, cat si prin utilizarea de senzori. Aceasta precizie, chiar daca aduce costuri suplimentare deloc neglijabile la achizitionare, are un impact mare asupra productivitatii si eficientei.Laverda produce combine agricole moderne capabile sa fie programate de catre utilizator, iar precizia lor este de aproape 90% de fiecare data. Numere destul de mari avand in vedere ca un operator uman are o performanta de 75% la volanul unei combine! Cele mai bune piese Laverda le gasim la Tractorsud.ro!