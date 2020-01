Egiptul a cumparat 120.000 de tone de grau din Romania cu aproape 30 de milioane de euro

In carul acestei licitatii, GASC a cumparat 60.000 de tone de grau din Ucraina la un pret de 245,93 dolari pe tona, inclusiv livrarea,(60.000 de tone de la Ameropa BV si alte 60.000 de tone de la COFCO) la pretul de 245,59 dolari pe tona, inclusiv livrarea, si alte 120.000 de tone de grau din Rusia - 60.000 de tone cu 245,45 dolari/tona, inclusiv livrarea, si 60.000 de tone la 245,98 dolari/tona, inclusiv livrarea.Graul ar urma sa fie livrat in perioada 18 - 29 februarie 2020.La precedenta licitatie, organizata de GASC in data de 10 decembrie 2019, Egiptul a cumparat 355.000 de tone de grau din Ucraina, Romania si Franta cu livrare in perioada 5 - 15 februarie 2020, la un pret mediu de 238,19 dolari pe tona, inclusiv livrarea., un produs de baza necesar pentru a mentine programul de subventionare a painii, de care depind zeci de milioane de egipteni.si din punct de vedere al suprafetei cultivate, dar si al productiei, cu un total 3,489 milioane de tone si un plus de 13,93% fata de 2018.Cu toate acestea, randamentul inregistrat a fost mai mic fata de 2018, de numai 2.660 kg/ha, iar suprafata insamantata mai mare, respectiv 1,31 milioane hectare, fata de un milion hectare in 2018.Conform datelor MADR, si productia de grau, secara si triticale a Romaniei a inregistrat un plus de 2,51% fata de 2018, ajungand la 10,427 milioane de tone, de pe o suprafata de 2,1 milioane hectare si un randament de 4.700 kg/ha.