Epidemia de pesta porcina africana se extinde in Europa de Est

Conform unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii Animalelor (OIE), Serbia a raportat luni primele cazuri suspecte de pesta porcina africana, la doar cateva saptamani dupa ce Slovacia a descoperit focare in gospodarii. Exista de asemenea "o crestere distincta" a cazurilor raportate in fermele de porci din statele deja afectate, inclusiv Romania, Polonia si Bulgaria, arata datele Guvernului britanic.Europa de Est se lupta sa tina sub control virusul de cand s-a raspandit prima data din Rusia, in 2014. Desi cele mai multe din tarile afectate din regiune nu cresc porci pe scara industriala, ele raman in apropierea marilor exportatori."Situatia epidemiei in statele din Europa de Est ramane presanta. Riscul extinderii epidemiei provoaca pesimism in randul producatorilor din nordul Europei si descurajeaza cresterea porcilor", au apreciat analistii de la Rabobank.In cea mai mare parte a Europei Occidentale nu s-au inregistrat cazuri de pesta porcina africana, cu exceptia porcilor mistreti din Belgia la care s-a detectat virusul in 2018. Astfel, regiunea a reusit sa ramana un exportator de top, beneficiind de lipsa carnii de porc pe plan global. In primele cinci luni din acest an, livrarile UE spre China au urcat cu 43%.Romania a raportat 746 de focare, pe mai mult din jumatate din suprafata tarii, de la 581 la inceputul lunii august. In Polonia, al patrulea producator de carne de porc din UE, cazurile s-au inmultit, inclusiv la o ferma cu 9.400 de porci, arata cele mai recente date ale OIE.Saptamana trecuta, Comisia Europeana a avertizat ca extinderea epidemiei de pesta porcina africana in Bulgaria, care ameninta industria locala a carnii de porc, este foarte ingrijoratoare.Una din cele mai sarace tari din UE, Bulgaria a raportat peste 30 de focare de pesta porcina africana la ferme mari sau in gospodarii. Deja au fost sacrificati aproximativ 130.000 de porci.Conform presei bulgare, sacrificarea porcilor de la trei crescatorii din districtul Ruse din Bulgaria va insemna pierderea a 20% din porcii crescuti in scopuri industriale, iar pentru industria bulgara a carnii de porc pierderile sunt estimate la milioane de leva.Unii experti afirma ca Bulgaria ar putea sa-si piarda intregul sector de crestere a porcilor si sa fie nevoita sa sacrifice aproximativ 600.000 de porci din cauza pestei porcine africane.Situatia "este foarte ingrijoratoare" iar CE solicita masuri pentru stoparea "epidemiei catastrofale", a afirmat joi un purtator de cuvant al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen.Bulgaria va primi asistenta financiara in valoare de 2,9 milioane de euro de la Uniunea Europeana pentru a contracara efectele epidemiei de pesta porcina africana, s-a stabilit in urma intalnirii dintre comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentelor, Vytenis Andriukaitis, si ministrul bulgar al Agriculturii, Dessislava Taneva.Pesta porcina africana este o boala virala a porcinelor domestice si salbatice, cu evolutie rapida si mortalitate de pana la 100% pentru porcii care se imbolnavesc. Pesta porcina africana nu afecteaza omul, ci doar porcii domestici si mistretii.