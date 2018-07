Eurostat: Tinerii nu mai vor sa faca agricultura in Romania

In anul 2016, in UE erau 10,3 milioane persoane care lucrau ca manageri de ferma. Aproximativ o treime dintre acestia aveau o varsta de peste 65 de ani si doar 11% erau fermieri tineri cu varsta de sub 40 de ani.Tinerii fermieri sunt putini in special in Cipru (3,3% din managerii de ferma), Portugalia (4,2%), Marea Britanie (5,3%), Danemarca, Malta si Romania, toate sub 10%. Statele membre UE unde fermierii tineri au o pondere mai mare sunt Austria (22,2%), Polonia (20,3%) si Slovacia (19%).De asemenea, profesia de fermier este dominata de barbati, doar o treime (29%) dintre managerii de ferma din UE fiind femei. In cazul tinerilor fermieri, proportia femeilor este si mai mica (23%).Datele publicate anterior de Eurostat aratau ca o treime din toate fermele din UE sunt in Romania, dar acestea reprezinta doar 3, 4% din productia blocului comunitar. Explicatia o constituie faptul ca noua din zece ferme din Romania (92% sau 3,1 milioane) au o suprafata mai mica de cinci hectare.