Fermierii care isi modernizeaza sistemele de irigatii vor putea deconta 30% din investitie

AFIR a publicat pe pagina oficiala de internet, www.afir.info, la sectiunea Dezbatere Publica, Ghidul solicitantului in varianta consultativa pentru submasura 4.3 'Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice' - componenta infrastructura de irigatii, din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020).Conform Ghidului consultativ, beneficiarii eligibili sunt Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, conform legislatiei in vigoare."Suntem in perioada de pregatire a unei noi sesiuni de finantare pentru infiintarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor de irigatii care au un rol vital atat in agricultura, cat si pentru cresterea competitivitatii economiei agrare romanesti.In urma intrarii in vigoare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 130/2018, aceasta sesiune va fi dedicata exclusiv OUAI-lor.Consider important sa precizez ca vom face toate demersurile necesare si modificarile legislative aferente astfel incat in urmatoarea sesiune si Federatiile Organizatiilor Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii sa fie eligibile pentru finantare, lucru pe care l-am sustinut in cadrul intalnirilor pe care le-am avut cu reprezentantii acestora.Avand in vedere ca seceta reprezinta un factor natural extrem de daunator, stimularea investitiilor in sistemele de irigatii este indispensabila pentru cresterea productiei si a calitatii produselor agricole", a precizat Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.Conform Ghidului, prin proiectele depuse vor fi finantate investitii in modernizarea infrastructurii secundare de irigatii, a cladirilor aferente statiilor de pompare de punere sub presiune si racordare la utilitati, inclusiv constructia si modernizarea bazinelor de colectare si stocare a apei de irigat.Printre modificarile introduse in Ghidul solicitantului, varianta consultativa, se numara si faptul ca achizitia de echipamente de irigat pentru OUAI-uri este o cheltuiala eligibila in limita unui procent de maximum 30% din valoarea totala eligibila a proiectului.Perioada de consultare publica este de 10 zile calendaristice de la data publicarii pe pagina de internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului. Toti cei interesati pot sa transmita propuneri sau observatii pana in data de 2 septembrie 2018.