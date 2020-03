Kaufland ia masuri pentru a-si sprijini furnizorii de produse proaspete

Actiunea vine in sprijinul direct al fermierilor producatori si al procesatorilor de produse agro- alimentare, ajutand la mentinerea unui cashflow stabil al firmelor furnizor in aceasta perioada complexa din punct de vedere al resurselor materiale si financiare, facilitand totodata asigurarea stocurilor de marfa si accesul populatiei la produse alimentare.Masura Kaufland este in vigoare pana la sfarsitul lunii aprilie 2020, fiind aplicabila inclusiv pentru facturile inregistrate deja la Kaufland si care vor beneficia de aceeasi reducere de termen de plata.Clubul Fermierilor Romani solicita ca toate celelalte lanturi de retail sa ia masuri similare, transformand riscurile economice actuale in oportunitati de dezvoltare a unui parteneriat solid si durabil cu furnizorii lor de produse agro-alimentare, in beneficiul cetatenilor.***