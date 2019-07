Ministerul Agriculturii: Legumele si fructele autohtone din pietele agroalimentare sunt sigure pentru consum

"In cadrul Planului National de Monitorizare a reziduurilor de pesticide din legume, fructe si cereale, Autoritatea Nationala Fitosanitara a prelevat pana in prezent la nivel national 1.790 de probe, din care au fost analizate 1.696 de probe, in vederea depistarii depasirilor de reziduuri de pesticide. Rezultatele analizelor de laborator confirma faptul ca legumele si fructele din productia autohtona indeplinesc standardele de calitate si nu prezinta risc pentru consumatori", precizeaza MADR intr-un comunicat remis AGERPRES.MADR si Directiile pentru Agricultura Judetene (DAJ) efectueaza controale permanente in toate pietele agroalimentare din Bucuresti si din celelalte municipii din tara, punand accent pe indicarea corecta a localitatii de productie si a datei recoltarii pentru toate produsele autohtone cat si a tarii de origine pentru produsele provenite din import."Actiunile MADR si ale DAJ realizate pana la jumatatea lunii iulie in Municipiul Bucuresti precum si in toate judetele din tara au constatat in verificarea tuturor pietelor agroalimentare, precum si a majoritatii hypermarket-urilor si a depozitelor en-gros de legume si fructe si s-au concretizat in aplicarea de amenzi contraventionale in valoare totala de 91.340 lei, pentru abaterile constatate si a unui numar de 302 avertismente cu planuri de remediere, conform Legii nr.270/2017", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, reprezentantii MADR colaboreaza in permanenta cu administratiile pietelor agroalimentare, astfel incat producatorii agricoli autohtoni sa-si comercializeze productia in cele mai bune conditii, iar consumatorii sa beneficieze de produse proaspete si de calitate, la preturi avantajoase.Principalele obiective de control ale inspectorilor MADR vizeaza asigurarea unui spatiu distinct si semnalizat vizibil de minimum 40% din numarul total de tarabe din pietele agroalimentare pentru producatorii agricoli autohtoni, persoane fizice, in special, sau producatori agricoli organizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008; depistarea si sanctionarea fenomenului de substituire a legumelor si fructelor autohtone cu cele provenite din import sau comert intracomunitar; etichetarea corecta a produselor, legume si fructe, expuse la comercializare prin indicarea locului de productie, a denumirii cultivatorului, a datei recoltarii si a pretului, pentru a se distinge productia autohtona de cea provenita din import sau spatiul intracomunitar; trasabilitatea loturilor de legume si fructe provenite din import sau comert intracomunitar prin indicarea corecta pe documentele insotitoare (facturi fiscale) a tarii de origine, documente ce sunt emise de depozitari catre comerciantii de legume si fructe cu amanuntul.