Ministerul Agriculturii: Stocurile de legume, lapte si grau sunt suficiente la ora actuala

"Productia interna de legume este una sezoniera. A inceput primavara, este clar ca avem o parte din legumele proaspete produse in spatiile protejate din Romania. Nu sunt probleme, in momentul de fata, pe ceea ce avem baza de date la Ministerul Agriculturii pe productia autohtona de anumite legume. Unele dintre ele, in mod natural, veneau din import sau comert intracomunitar. Sunt ceva probleme cu transportul pe acele coridoare verzi, dar nu intampinam probleme foarte mari in aprovizionarea cu legume (...) Pe zona de legume, fiind o activitate sezoniera, vom putea sa finantam, cum de altfel si o facem, pe anumite masuri de minimis, cultivarea de legume in spatii protejate. Putem sa inlocuim foarte mult din ceea ce inseamna marfa provenita din comertul intracomunitar cu productie autohtona, prin niste masuri dedicate atat fiscale, cat si masuri de finantare, fie din fonduri europene pe agricultura, sa putem sa sustinem fermierii nostri sa produca pentru piata si sa nu avem probleme in consumul populatiei de alimente de baza", a afirmat Dumitru, la Digi 24.Oficialul MADR a adaugat ca, in privinta pietei laptelui, desi au ramas putine canale de comercializare, exista suficiente stocuri."Pe piata laptelui, Romania produce suficient pentru consumatori. Problema este ca, in momentul de fata, avem canale de comercializare putine. Practic, hypermarketurile sunt principala sursa de achizitionare a produselor alimentare. Aici, datorita unei emotii generate de coronavirus, s-au facut cozi, dar avem stocuri si suntem pregatiti, cel putin pentru moment. Avem ceva probleme pe ceea ce inseamna carnea de porc, urmare a evolutiei pestei porcine africane si nu doar in Romania, ci si in alte state membre, dar incercam sa asiguram consumul de alimente pentru romani. Nu sunt probleme foarte mari la momentul acesta si Ministerul Agriculturii a luat o serie de masuri prin care sa relanseze industria alimentara", a spus Emil Dumitru.In viziunea secretarului de stat in ministerul de resort, prin masurile adoptate de catre autoritati, pot fi marite capacitatile de productie de legume, dar si in industria de morarit si panificatie."Productia interna, sustinuta cu niste masuri asa cum Guvernul Romaniei le-a adoptat in ultima perioada, poate sa-si mareasca capacitatile de productie. Daca discutam de industria de morarit si panificatie, unde avem stocuri suficiente de grau, in Romania putem sa marim capacitatile de productie si sa nu mai achizitionam din comertul intracomunitar produse de morarit si panificatie", a mentionat Dumitru.