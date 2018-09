Ministrul Agriculturii: Romania ramane una dintre marile puteri cerealiere ale Europei

"Romania este, ramane si va fi una dintre marile puteri cerealiere ale Europei, pentru ca are conditii extraordinare de clima si sol pentru a realiza randamente mari. Am demonstrat doi ani de zile si anul trecut si anul acesta, Romania a ramas in frunte. Putin credeau. Am spus-o in primavara. Anul acesta fata de anul trecut este o singura diferenta la grau. Anul trecut au fost si spice si paie, anul acesta sunt mai multe spice decat paie. Se intrebau cand intrau cu combina in lan ca nu stiau de unde curg atatea boabe. Zic: uita-te la spic, tu vrei graul pana la buric. Nu. Acum e mai mic, dar uita-te la spic. Este cea mai mare productie de grau pe care a obtinut-o Romania, mai mare decat anul trecut cu 200.000 tone si la acelasi nivel ca randament, la unitatea de suprafata. Cea mai mare de cand e tara, tara (...) Este si cea mai mare productie de orz pe care am obtinut-o si de orzoaica de toamna", a precizat Petre Daea.Intrebat daca aceste productii record nu sunt raportari "ca pe vremuri", el a raspuns: "Nu, domnule, pentru ca nu mai facem raportam din acelea, acum se fac raportari corecte si oamenii sunt mai potoliti la raportari. Si o sa confirme si Eurostat".El sustine ca in agricultura nu trebuie sa te aventurezi cu vorbele, pentru ca "atunci cand te afli in fruntea tarii trebuie sa fii, nu atent, foarte atent, ca vorba ta despica tara". "De aceea trebuie sa fim atenti cu vorbele, cu ce scoti din gura, pentru ca nu trebuie sa te joci", sustine ministrul.Daea a mai fost intrebat daca poate confirma scenariul prin care virusul pestei porcine africane a fost adus intentionat in Romania, un scenariu care circula de ceva timp in spatiul public, iar ministrul a raspuns: "Eu nu pot sa confirm acest scenariu. Evident ca mintea fiecaruia este la el si gestioneaza cum poate".In data de 28 august, seful MADR declara intr-o conferinta de presa ca productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme"."Anul acesta, Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme, de la temperaturi ridicate in primavara care au intepenit rasaritul semintelor si care au generat secatuirea solului de apa, la lipsa acestor precipitatii in intervalul de inceput al productiei si apoi urmat de evolutii atipice cu cantitati de apa foarte mari (...) Am incheiat recoltatul la grau, am spus ca nu vom da cifre pana nu adunam ultima cantitate de produs si pana cand nu este sub cheia fermierului, sa se bucure de ea, sa si- o imparta cum doreste, sa o duca unde doreste si sa castige cat poate. Va pot spune ca la grau am facut mai mult ca anul trecut, desi am avut un an greu, cu temperaturi mari, dar prin dotarea pe care au avut-o fermierii, prin concentrarea lor din timpul zilei, prin urmarirea fazelor de vegetatie, prin programul de lucru fermierii au reusit sa adune graul, iar productia este cu 200.000 de tone mai mult decat anul trecut. E o productie pe care fermierii o merita, pe care tara trebuie sa o foloseasca si pe care noi toti trebuie sa o consemnam ca atare. Practic, este prima data, cu anul trecut, cand Romania depaseste 10 milioane de tone de grau", a precizat Daea.Datele MADR arata ca recolta de grau din acest an a depasit 10,2 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare fata de anul trecut cand s-a cifrat la 10 milioane de tone.Zece judete au realizat peste 5 milioane de tone din recolta, respectiv Timis cu o medie de 6.200 kg /ha, Arad (6.100 kg/ha), Bihor (6.095 kg/ha), Giurgiu (5.800 kg/ha), Constanta (5.652 kg/ha), Mehedinti (5.400 kg/ha), Calarasi (5.300 kg/ha), Ialomita (5.300 kg/ha), Satu Mare (5.100 kg/ha) si Braila (5.086 kg/ha).Recolta de cereale paioase de vara a ajuns la 12,826 milioane de tone, in crestere usoara, sub 1%, fata de anul trecut, cand a fost de 12,709 milioane de tone, cu o productie medie de 4.655 kg/ha, comparativ cu anul trecut, de 4.598 kg/ha.Conform datelor statistice, in randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), Romania ocupa, in 2017, primul loc la floarea soarelui (in functie de suprafata cultivata si de productia realizata), locul intai la porumb boabe in functie de suprafata cultivata, si locul doi la productia realizata, dupa Franta. De asemenea, la grau era pe locul cinci atat la suprafata cultivata, cat si la productie.