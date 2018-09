Numarul porcilor din Romania a scazut cu peste 300.000 de capete, in ultimul an

Regiunea Vest avea cea mai semnificativa pondere a efectivelor de porcine (20,2% din total), urmata de Regiunea Sud - Est (16,9%), Regiunea Sud Muntenia (15,9%) si Regiunea Nord - Vest (14,8%)."Analizand distributia efectivelor de porcine la 1 mai 2018 pe regiuni de dezvoltare, comparativ cu 1 mai 2017, se constata ca ponderea acestora a crescut in regiunile Nord-Vest (+1,6 puncte procentuale), Sud Muntenia (+1,4 pp.), Sud-Est (+0,5 pp.), Bucuresti-Ilfov (+0,1 pp.) si a scazut in regiunile Sud-Vest Oltenia (-1,6 pp.), Centru (-1,1 pp.), Vest (-0,5 pp.), Nord-Est (-0,4 pp.) ", precizeaza INS.Din vara anului trecut, Romania se confrunta cu virusul pestei porcine africane, din cauza bolii fiind sacrificati 232.722 de porci.Potrivit Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete, cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti.Comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Phil Hogan, a declarat joi ca lucreaza indeaproape cu autoritatile pentru a face fata situatiei dificile in care se afla Romania din cauza pestei porcine africane, in conditiile in care 75% din porcii crescuti in gospodarii in Uniunea Europeana sunt in Romania.